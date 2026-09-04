Lyon : une personne meurt sous une rame de métro à la station Laënnec

Selon les TCL, la ligne D circule uniquement de Saxe - Gambetta à la station Gare de Vaise - Gérard Collomb.
Les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies.
La reprise de la circulation est estimée à 21h.
Peu avant 17h, une personne est tombée sur les voies à la station Laënnec. La victime s'est retrouvée coincée sous une rame de métro. Elle est décédée malgré l'intervention des pompiers.
Terrible. Comment se fait-il que le métro ne se soit pas arrêté instantanément ?Signaler Répondre
Je souhaite aux proches de trouver la paix intérieure.
Aux témoins de ne pas en rester traumatisés.
Mon profond respect aux pompiers. Et mon profond mépris pour les ridicules et répugnants élus qui se permettent de les snober.
vous êtes sur de ce que vous marqué. Je crois pas. renseignez vous et après faites le point avant d accuserSignaler Répondre
encore un problème de tcl c’est triste pour cette personne la sécurité des équipements est négligée par la Métropole de Lyon cette nouvelle équipe est catastrophique chaque jour un problème on se demande à quoi sa sert cette équipe hormis les sorties médiatique changer un nom de rue ou ouvrir une rue ou ticket pour la police la métropole n’a aucun programme pour les lyonnais 6 ans sa va être longSignaler Répondre
C'est juste l'enquête qui le veut !Signaler Répondre
C'est malheureux mais c'est quand même incroyable qu'un décès à 17h bloque tout Lyon jusqu'à 21h...Signaler Répondre