Lyon : une personne meurt sous une rame de métro à la station Laënnec

Selon les TCL, la ligne D circule uniquement de Saxe - Gambetta à la station Gare de Vaise - Gérard Collomb.

Les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies.

La reprise de la circulation est estimée à 21h.

Peu avant 17h, une personne est tombée sur les voies à la station Laënnec. La victime s'est retrouvée coincée sous une rame de métro. Elle est décédée malgré l'intervention des pompiers.