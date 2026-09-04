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Lyon : une personne meurt sous une rame de métro à la station Laënnec

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Lyon : une personne meurt sous une rame de métro à la station Laënnec

La ligne D du métro a été perturbée par un accident voyageur ce vendredi, en fin d'après-midi à Lyon.

Selon les TCL, la ligne D circule uniquement de Saxe - Gambetta à la station Gare de Vaise - Gérard Collomb.

Les stations de Garibaldi à Gare de Vénissieux ne sont plus desservies.

La reprise de la circulation est estimée à 21h.

Peu avant 17h, une personne est tombée sur les voies à la station Laënnec. La victime s'est retrouvée coincée sous une rame de métro. Elle est décédée malgré l'intervention des pompiers.

Tags :

accident voyageur

métro D

5 commentaires
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Lukas le 04/09/2026 à 19:38

Terrible. Comment se fait-il que le métro ne se soit pas arrêté instantanément ?

Je souhaite aux proches de trouver la paix intérieure.

Aux témoins de ne pas en rester traumatisés.

Mon profond respect aux pompiers. Et mon profond mépris pour les ridicules et répugnants élus qui se permettent de les snober.

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pff69 le 04/09/2026 à 19:30
la metropole de lyon a écrit le 04/09/2026 à 19h03

encore un problème de tcl c’est triste pour cette personne la sécurité des équipements est négligée par la Métropole de Lyon cette nouvelle équipe est catastrophique chaque jour un problème on se demande à quoi sa sert cette équipe hormis les sorties médiatique changer un nom de rue ou ouvrir une rue ou ticket pour la police la métropole n’a aucun programme pour les lyonnais 6 ans sa va être long

vous êtes sur de ce que vous marqué. Je crois pas. renseignez vous et après faites le point avant d accuser

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la metropole de lyon le 04/09/2026 à 19:03

encore un problème de tcl c’est triste pour cette personne la sécurité des équipements est négligée par la Métropole de Lyon cette nouvelle équipe est catastrophique chaque jour un problème on se demande à quoi sa sert cette équipe hormis les sorties médiatique changer un nom de rue ou ouvrir une rue ou ticket pour la police la métropole n’a aucun programme pour les lyonnais 6 ans sa va être long

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Calahann le 04/09/2026 à 18:54
Dedel a écrit le 04/09/2026 à 18h50

C'est malheureux mais c'est quand même incroyable qu'un décès à 17h bloque tout Lyon jusqu'à 21h...

C'est juste l'enquête qui le veut !

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Dedel le 04/09/2026 à 18:50

C'est malheureux mais c'est quand même incroyable qu'un décès à 17h bloque tout Lyon jusqu'à 21h...

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