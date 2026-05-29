Mise à jour 8h15 : la circulation reprend progressivement sur les arrêts de la ligne D du métro.
Les usagers de la ligne D du métro vont devoir encore prendre leur mal en patience ce vendredi matin. Les stations de Gare de Vaise-Gérard Collomb et Valmy ne sont pour le moment pas desservies.
Comme ce jeudi à deux reprises, un défaut du pilotage automatique empêche la ligne de circuler normalement. La reprise de la circulation est annoncée pour 8h30. En attendant, des bus relais sont mis en place entre les arrêts Gorge de Loup et Gare de Vaise.
service médiocre, toujours un problème, RATP des amateurs et nous on paie bêtement, ils devraient s'inspirer des autres pays, cela leurs fera du bien pour l'avenir.Signaler Répondre
Décidément pas une semaine ou sa tombe en panne et toujours le même metroSignaler Répondre
Remplacement des rames de la ligne D, dans quelques .... siècles avec la ratpSignaler Répondre
Se laver, c'est un "oubli" pour beaucoup.Signaler Répondre
Le pilotage automatique de la ligne D a 35 ans. C'est un bel âge pour de l'électronique (pensez à la durée de vie de votre PC portable).Signaler Répondre
Les pannes vont se multiplier et pour retrouver des composants électroniques à la pointe fin des années 80 , il y a bien les musées ....
La durée de vie de la ligne D ne dépasse pas 2030.
et pendant ce temps là RATP fais remonter l argent du métro de Lyon à Paris comme l a organisé Doucet le parisien… les pseudos ecolos des VERTS ont coulé les transports public lyonnais … preuve qu ils n’ont rien d écologistes sérieux car le bon fonctionnement des transports publics est l un des pilier de l’ écologie urbaine partout dans le monde sauf à Lyon avec la bande à Doucet qui a tout coulé et en plus envoie l argents des lyonnais dans les caisses des copains de Paris via la RATP a qui ils ont servis le métro de Lyon …Signaler Répondre
L'héritage de Bernard ....Signaler Répondre
Entre les pannes de métro, bus, trams, les suppressions non signalées des bus, le suivi des bus quasi absent, de qui se moquent les tcl? On voit des affiches vantant entres autres mensonges, la qualité du service... J'ai un grand mal à comprendre...Signaler Répondre
Même si je garde 3 pieds à terre dans Lyon 2 , j'ai choisi de m'expatrier dans la banlieue ouvrière laborieuse de Saint Priest afin d'échapper à la dictature écologique de notre maire communiste de Lyon et intégrer une commune les républicains saine et travailleuse.Signaler Répondre
Et la, quelle surprise, commune propre , squares, parcs et jardins partout, pas de limitation à circuler, pas de circulation différentiée m'obligeant, comme à Lyon, d'avoir plusieurs véhicules, tous commerces à 2 pas, taxes locales raisonnables et qui n'augmentent pas tous les ans, personne pour venir nous chercher querelles etc.
Bref , je ne reviendrai pas sur Lyon avant le retour d'une politique cohérente et le retour à la raison collective
Avec les températures actuelles, emprunté les transports en communs doit être une sérieuse épreuve. Comme disait Chirac" si vous rajouter le bruit et l’odeur !" 🤣😂Signaler Répondre