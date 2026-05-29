Mise à jour 8h15 : la circulation reprend progressivement sur les arrêts de la ligne D du métro.

Les usagers de la ligne D du métro vont devoir encore prendre leur mal en patience ce vendredi matin. Les stations de Gare de Vaise-Gérard Collomb et Valmy ne sont pour le moment pas desservies.

Comme ce jeudi à deux reprises, un défaut du pilotage automatique empêche la ligne de circuler normalement. La reprise de la circulation est annoncée pour 8h30. En attendant, des bus relais sont mis en place entre les arrêts Gorge de Loup et Gare de Vaise.