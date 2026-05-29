Transports

Lyon : reprise de la circulation sur la ligne D du métro après de nouvelles perturbations

Lyon : reprise de la circulation sur la ligne D du métro après de nouvelles perturbations
Photo d'illustration - LyonMag

Les mêmes difficultés que jeudi…

Mise à jour 8h15 : la circulation reprend progressivement sur les arrêts de la ligne D du métro.

Les usagers de la ligne D du métro vont devoir encore prendre leur mal en patience ce vendredi matin. Les stations de Gare de Vaise-Gérard Collomb et Valmy ne sont pour le moment pas desservies.

Comme ce jeudi à deux reprises, un défaut du pilotage automatique empêche la ligne de circuler normalement. La reprise de la circulation est annoncée pour 8h30. En attendant, des bus relais sont mis en place entre les arrêts Gorge de Loup et Gare de Vaise.

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métro D

perturbations

10 commentaires
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aimelyon le 29/05/2026 à 14:46

service médiocre, toujours un problème, RATP des amateurs et nous on paie bêtement, ils devraient s'inspirer des autres pays, cela leurs fera du bien pour l'avenir.

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johnny le 29/05/2026 à 12:31

Décidément pas une semaine ou sa tombe en panne et toujours le même metro

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hohoho le 29/05/2026 à 10:31
Lyonmag Ali a écrit le 29/05/2026 à 10h19

Le pilotage automatique de la ligne D a 35 ans. C'est un bel âge pour de l'électronique (pensez à la durée de vie de votre PC portable).
Les pannes vont se multiplier et pour retrouver des composants électroniques à la pointe fin des années 80 , il y a bien les musées ....
La durée de vie de la ligne D ne dépasse pas 2030.

Remplacement des rames de la ligne D, dans quelques .... siècles avec la ratp

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koko le 29/05/2026 à 10:27
LE BRUIT ET L’ODEUR. a écrit le 29/05/2026 à 06h51

Avec les températures actuelles, emprunté les transports en communs doit être une sérieuse épreuve. Comme disait Chirac" si vous rajouter le bruit et l’odeur !" 🤣😂

Se laver, c'est un "oubli" pour beaucoup.

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Lyonmag Ali le 29/05/2026 à 10:19

Le pilotage automatique de la ligne D a 35 ans. C'est un bel âge pour de l'électronique (pensez à la durée de vie de votre PC portable).
Les pannes vont se multiplier et pour retrouver des composants électroniques à la pointe fin des années 80 , il y a bien les musées ....
La durée de vie de la ligne D ne dépasse pas 2030.

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saco697 le 29/05/2026 à 09:37

et pendant ce temps là RATP fais remonter l argent du métro de Lyon à Paris comme l a organisé Doucet le parisien… les pseudos ecolos des VERTS ont coulé les transports public lyonnais … preuve qu ils n’ont rien d écologistes sérieux car le bon fonctionnement des transports publics est l un des pilier de l’ écologie urbaine partout dans le monde sauf à Lyon avec la bande à Doucet qui a tout coulé et en plus envoie l argents des lyonnais dans les caisses des copains de Paris via la RATP a qui ils ont servis le métro de Lyon …

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Anti verts le 29/05/2026 à 08:59

L'héritage de Bernard ....

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raoul le râleur le 29/05/2026 à 08:25

Entre les pannes de métro, bus, trams, les suppressions non signalées des bus, le suivi des bus quasi absent, de qui se moquent les tcl? On voit des affiches vantant entres autres mensonges, la qualité du service... J'ai un grand mal à comprendre...

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Libriste l'unique le 29/05/2026 à 06:54

Même si je garde 3 pieds à terre dans Lyon 2 , j'ai choisi de m'expatrier dans la banlieue ouvrière laborieuse de Saint Priest afin d'échapper à la dictature écologique de notre maire communiste de Lyon et intégrer une commune les républicains saine et travailleuse.
Et la, quelle surprise, commune propre , squares, parcs et jardins partout, pas de limitation à circuler, pas de circulation différentiée m'obligeant, comme à Lyon, d'avoir plusieurs véhicules, tous commerces à 2 pas, taxes locales raisonnables et qui n'augmentent pas tous les ans, personne pour venir nous chercher querelles etc.
Bref , je ne reviendrai pas sur Lyon avant le retour d'une politique cohérente et le retour à la raison collective

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LE BRUIT ET L’ODEUR. le 29/05/2026 à 06:51

Avec les températures actuelles, emprunté les transports en communs doit être une sérieuse épreuve. Comme disait Chirac" si vous rajouter le bruit et l’odeur !" 🤣😂

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