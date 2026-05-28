Transports

Des perturbations ce jeudi sur la ligne D du métro

Des perturbations ce jeudi sur la ligne D du métro
Photo d'illustration - LyonMag

Attention si vous avez prévu de prendre le métro D.

Mise à jour 12h : la ligne D connaît de nouvelles perturbations en cette mi-journée. Les arrêts Gare de Vaise-Gérard Collomb et Valmy ne sont à nouveau plus desservis pour les mêmes raisons que le premier incident. La reprise de la circulation est estimée à 14h.

Des perturbations ce jeudi matin sur la ligne D du métro. Les stations de Gare de Vaise-Gérard Collomb à Valmy ne sont pas desservies depuis 8h30 en raison d’un défaut du pilotage automatique empêchant la ligne de circuler normalement.

Des bus relais sont mis en place entre Gare de Vaise et Gorge de Loup afin de faire face à ces difficultés. Le retour à la normale du trafic est annoncé pour 10h30.

Tags :

métro D

circulation

perturbations

5 commentaires
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Ex Précisions le 28/05/2026 à 13:59
Panne a écrit le 28/05/2026 à 12h09

" Il y a quand même moins de panne depuis le 22 mars ;-)" Et bien sûr, tu as les données pour cette information ? ou un ressenti ?

Lis LM tous les jours depuis 1 an et tu verras ;-)

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Panne le 28/05/2026 à 12:09
Ex Précisions a écrit le 28/05/2026 à 11h49

Il y a quand même moins de panne depuis le 22 mars ;-)
A Paris quand une ligne de métro est en panne il y a le choix avec plein d'autres modes de déplacement pour arriver rapidement à destination, ça n'a rien à voir avec l'offre sur Lyon. On est, il me semble, le plus mauvais rapport qualité service / prix de France.

" Il y a quand même moins de panne depuis le 22 mars ;-)" Et bien sûr, tu as les données pour cette information ? ou un ressenti ?

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Ex Précisions le 28/05/2026 à 11:49
saco697 a écrit le 28/05/2026 à 10h34

avec la RATP les copains parisiens de Doucet, la compétence vraiment pas au rendez vous, mais pour facturer son incompétence et faire remonter l’argent des lyonnais à Paris chez les copains de Doucet … ils sont beaucoup plus efficace et ont jamais de retard

Il y a quand même moins de panne depuis le 22 mars ;-)
A Paris quand une ligne de métro est en panne il y a le choix avec plein d'autres modes de déplacement pour arriver rapidement à destination, ça n'a rien à voir avec l'offre sur Lyon. On est, il me semble, le plus mauvais rapport qualité service / prix de France.

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Et ça continue encore et encore le 28/05/2026 à 11:49

Alors quoi ? Doucet et Bernard démission !!!
Quoi ? Je ne tromperais ? Calomnie !

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saco697 le 28/05/2026 à 10:34

avec la RATP les copains parisiens de Doucet, la compétence vraiment pas au rendez vous, mais pour facturer son incompétence et faire remonter l’argent des lyonnais à Paris chez les copains de Doucet … ils sont beaucoup plus efficace et ont jamais de retard

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