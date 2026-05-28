Mise à jour 12h : la ligne D connaît de nouvelles perturbations en cette mi-journée. Les arrêts Gare de Vaise-Gérard Collomb et Valmy ne sont à nouveau plus desservis pour les mêmes raisons que le premier incident. La reprise de la circulation est estimée à 14h.

Des perturbations ce jeudi matin sur la ligne D du métro. Les stations de Gare de Vaise-Gérard Collomb à Valmy ne sont pas desservies depuis 8h30 en raison d’un défaut du pilotage automatique empêchant la ligne de circuler normalement.

Des bus relais sont mis en place entre Gare de Vaise et Gorge de Loup afin de faire face à ces difficultés. Le retour à la normale du trafic est annoncé pour 10h30.