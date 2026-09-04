Lyon Politiques : nouvelles tours, sécurité et baignade à la Confluence - 04/09/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, l'enseignant à l'université Joris Hadj et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Relancer la construction de tours à Lyon pour redynamiser l'immobilier : au secours, le fantôme de Gérard Collomb est de retour ?

- Nouvelle main tendue à Grégory Doucet pour financer la sécurité : le temps est venu de la saisir ?

- Baignade à la Confluence : Véronique Sarselli peut-elle systématiquement dire non à Grégory Doucet encore longtemps ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.