Lyon Politiques

Lyon Politiques : second tour des municipales et des métropolitaines - 20/03/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : second tour des municipales et des métropolitaines - 20/03/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le politologue Romain Blachier et l'enseignant en université Joris Hadj interviennent sur les sujets suivants :

- Jean-Michel Aulas a-t-il encore une chance de l'emporter dimanche ? 

- Métropolitaines : zoom sur les swing-circonscriptions 

- Quel avenir pour Lyon en cas de cohabitation Doucet/Sarselli ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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Grégory Doucet

Jean-Michel Aulas

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