Lyon Politiques

Lyon Politiques : dernier sondage, les révélations de la campagne et les autres villes - 13/03/26

L'émission Lyon Politiques et ses intervenants décryptent pour vous les évènements marquants de la semaine dans l'agglomération lyonnaise.

Lyon Politiques : dernier sondage, les révélations de la campagne et les autres villes - 13/03/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Dernier sondage de la campagne à Lyon : la remontada promise par les écologistes finalement possible ?
- Qui sont les personnalités qui se sont distinguées durant cette campagne ?
- On vous a promis des scrutins passionnants : pourquoi personne ne s'est intéressé à Vénissieux, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.

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1 commentaire
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lyon avec zemmour le 13/03/2026 à 17:05

Farid le goat est de retour tout comme RFF!

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