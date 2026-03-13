Lyon Politiques : dernier sondage, les révélations de la campagne et les autres villes - 13/03/26

Le directeur de la publication de LyonMag Alexis André, le journaliste Raphaël Ruffier-Fossoul, la fondatrice du Lab des Idées publiques et de l'Equipe des Lyonnes Alexandra Carraz-Ceselli, le conseiller municipal de Vénissieux Farid Ben Moussa et le politiste Romain Meltz interviennent sur les sujets suivants :

- Dernier sondage de la campagne à Lyon : la remontada promise par les écologistes finalement possible ?

- Qui sont les personnalités qui se sont distinguées durant cette campagne ?

- On vous a promis des scrutins passionnants : pourquoi personne ne s'est intéressé à Vénissieux, Villeurbanne et Vaulx-en-Velin ?

Lyon Politiques est à retrouver tous les vendredis à 16h30 sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag. Partagez, réagissez sur les différents réseaux sociaux de LyonMag.