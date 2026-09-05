Sénatoriales : une candidature-vengeance de Bruno Bernard dans le Rhône ?

Il n’y a pas que la droite qui semble partie pour se déchirer aux sénatoriales du 27 septembre dans le Rhône.

La rumeur s’amplifie sur la possibilité d’une nouvelle liste à gauche, conduite par Bruno Bernard.

L’ancien président écologiste de la Métropole de Lyon, devenu simple conseiller métropolitain d’opposition depuis mars, laisserait courir le bruit d’une candidature au scrutin national auquel prennent part les grands électeurs piochés dans le contingent d’élus locaux.

Or, il existe déjà une liste d’union de la gauche portée par le sénateur Les Écologistes sortant, Thomas Dossus, et par l’ex-maire socialiste de Vaulx-en-Velin, Hélène Geoffroy.

Fin connaisseur de la carte électorale et négociateur hors paire de places lors des scrutins, Bruno Bernard n’a probablement pas digéré sa défaite cuisante aux métropolitaines ce printemps, provoquée en partie à cause… d’Hélène Geoffroy. Attaquée par la France Insoumise dans sa ville, l’ancienne secrétaire d’Etat avait refusé de retirer sa liste dans la circonscription métropolitaine pour fusionner avec LFI comme l’appelait de ses vœux l’écologiste.

Si Bruno Bernard se lançait dans l’arène, il mettrait fortement à mal les chances de la socialiste d’être élue au Sénat. Et pourrait même rêver de lui ravir le poste, et de rejoindre Thomas Dossus au palais du Luxembourg.