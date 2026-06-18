Sénatoriales 2026 : Jean-Stéphane Chaillet annonce sa candidature dans le Rhône

La campagne des élections sénatoriales continue de se structurer dans le Rhône.

Dans un communiqué diffusé ce jeudi soir, Jean-Stéphane Chaillet annonce officiellement sa candidature au scrutin du 27 septembre.

L’élu lyonnais explique vouloir défendre au Sénat "la voix des communes, des élus locaux et des territoires" dans un contexte marqué, selon lui, par des défis importants pour les collectivités.

Jean-Stéphane Chaillet articule sa candidature autour de trois grands axes : la défense de l’autonomie et des moyens financiers des communes, le renforcement de la sécurité et de la cohésion territoriale et la promotion d’un développement conciliant attractivité économique, qualité de vie et solidarité.

Ce proche de Pierre Oliver estime que les collectivités sont confrontées à des enjeux majeurs en matière de finances locales, de logement, de mobilités, de sécurité ou encore de transition écologique.

Le candidat affirme vouloir mener une campagne "de proximité", fondée sur le dialogue avec les grands électeurs du département, appelés à désigner les futurs sénateurs du Rhône.

Selon lui, le Sénat doit continuer à jouer son rôle de représentation des territoires et des collectivités locales.

Jean-Stéphane Chaillet indique enfin qu’il présentera dans les prochaines semaines les membres de son équipe ainsi que les propositions qui structureront son programme pour cette élection.

Reste à convaincre les grands électeurs de lui confier leurs voix, alors que les Républicains entendent rafler une majorité des sièges de sénateurs dans le Rhône, ne laissant que des miettes à la gauche et encore moins d'illusions aux candidats indépendants.