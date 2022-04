Lyon : des élus de nouveau insultés dans des tags !

Ce lundi, l’adjoint au maire d’arrondissement Jean-Stéphane Chaillet a déploré être visé par des tags injurieux retrouvés sur du mobilier urbain du quartier de Confluence. "Nique le maire Denis Broliquier, nique l’adjoint au maire Jean-Stéphane Chaillet" (sic) pouvait-on encore lire ce mardi matin sur la base d’un poteau installé sur la place Camille Georges. Un riverain, semble-t-il anciennement dans le collectif "Nuisance Confluence", est aussi visé par les insultes.

Le ou les auteurs de ces messages semblent en tout cas ignorer la vie politique puisque, pour rappel, ce n’est plus Denis Broliquier qui est le maire du 2e arrondissement de Lyon mais Pierre Oliver.

Jean-Stéphane Chaillet compte déposer plainte ce mardi dans la journée. A notre rédaction, il a confié qu’il s’agissait "d’une première depuis ses débuts d’élu, il y a sept ans". Le Monsieur Sécurité du 2e affirme attendre désormais "une réaction ferme du parquet de Lyon" et déplore le peu de réactions de ses collègues après avoir affiché des photos des tags insultants sur Twitter.

Le passif de la place Camille Georges

Il y a moins d’un an, déjà, des incidents avaient éclaté sur la placette du 2e arrondissement. Le 14 juillet, à l’occasion de la Fête Nationale, un groupe de jeunes individus avait d’abord attaqué le collège Jean-Monnet situé rue Seguin à coups de pierres avant de tirer aux mortiers d’artifices sur des immeubles d’habitations de la place.

Plus récemment, en janvier, une caméra de vidéoprotection avait été détruite par deux adolescents de 14 et 16 ans. Un préjudice de 12 000 euros était alors à déplorer.

Des faits qui avaient poussé le maire d’arrondissement Pierre Oliver à tenter de raisonner les parents et leurs enfants délinquants. "Pour faire changer la peur de camp", six jeunes, adultes et adolescents, avaient alors été identifiés et convoqués par l’édile. De nouvelles actions similaires pourraient être mises en place.

J.D.