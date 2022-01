L’ultra-gauche menace d’assiéger le siège de Bayer si l’entreprise refuse de quitter Lyon

Ces dernières proviennent du compte Twitter "Groupe Antifasciste Lyon et Environs", qui réclament le départ du siège social France de Bayer, basé dans le 9e arrondissement de Lyon, au cœur du quartier de Gorge de Loup.

"Nous leur laissons 3 mois pour faire leurs cartons et déguerpir de leur tour de verre, et d'ici-là nous saurons le leur rappeler" écrivent les militants habitués à tenter de faire régner un climat violent pour défendre leurs causes. Les Lyonnais friands des actualités judiciaires se souviennent notamment de la condamnation de quatre hommes, reconnus d’avoir porté des coups à des membres de l’organisation catholique et intégriste Civitas l’été dernier.

"L’agro-industrie détruit la paysannerie" peut-on lire dans les justifications de la GALE pour la publication de ces menaces. Ses membres affirment enfin que si le géant allemand de la pharmacie et de l’agrochimie n’est pas parti de Lyon à la fin de l’ultimatum, le bâtiment du 9e arrondissement sera "assiégé le 5 mars".

Pour rappel, le bâtiment situé rue du Sergent Michel Berthet avait déjà été attaqué par des militants écologistes d’Extinction Rebellion en mars 2021. De nombreuses dégradations avaient alors été réalisées.