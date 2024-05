Lyon : une manifestation devant le siège de Bayer pour les victimes de l'agent orange au Vietnam

Porté par la franco-vietnamienne Tran To Nga, 82 ans et victime du puissant défoliant cancérogène épandu sur le sud du Vietnam durant la guerre avec les Etats-Unis (1955-1975), le combat se fait contre 14 multinationales agrochimiques, dont Monsanto.

Elle leur reproche d'avoir produit et commercialisé l'agent orange, que l'armée américaine a utilisé comme arme chimique, contaminant près de 4 millions de Vietnamiens et des centaines de milliers d'hectares de terres. La toxicité de l'herbicide était pourtant largement connu depuis 1957.

Tran To Nga souffre de tuberculose à répétition, d’un cancer, d’alpha-thalassémie, et d’un diabète de type 2 avec une rare allergie à l’insuline.

"L’avion est passé avec un nuage blanc derrière lui. Ça tombe très rapidement, et c’est comme ça que je me suis retrouvée enveloppée d’un liquide gluant, et tout de suite j’ai commencé à tousser, à m’étouffer", se souvenait-elle lors d'une conférence de presse. Les Etats-Unis comptaient notamment sur l'agent orange pour débusquer et affamer les résistants cachés dans la forêt en tuant les feuilles des arbres et les terres agricoles.

L'association d'amitié franco-vietnamienne du Rhône appelle donc à se rassembler ce mardi à partir de 18h devant le siège national de Bayer-Monsanto dans le 9e arrondissement de Lyon. "A l'heure où les pulsions bellicistes et coloniales attisent partout les guerres dans le monde, nous tenons à rappeler que les horreurs de la guerre pèsent durablement sur les peuples", commente l'association, qui réclame "la reconnaissance des responsabilités des multinationales dans la pollution et l'empoisonnement des humains et de la nature".