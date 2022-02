Ultra-gauche absoute, Bayer soutenu : Grégory Doucet ménage la chèvre et le chou

Pierre Oliver, maire du 2e arrondissement, réclamait notamment dans sa première prise de parole que Grégory Doucet prenne position sur le dossier Bayer, menacé par l’ultra-gauche. Plusieurs associations et collectifs ont fixé un ultimatum au géant allemand : s’il ne quitte pas Lyon d’ici le 5 mars, ils envahiront son siège situé à Gorge de Loup dans le 9e arrondissement.

"On ne peut pas d’un côté demander la dissolution de groupes haineux d’extrême-droite et d’un autre tolérer des groupes haineux d’extrême-gauche. Les deux sont condamnables", déclarait Pierre Oliver.

Une constatation que ne partageait absolument pas l’édile écologiste. "Je vous le dis clairement, répondait-il. Il m’est assez insupportable d’entendre que vous confondez, que vous mettez dans le même sac des groupes d’extrême droite qui pratiquent régulièrement des actes violents, des ratonnades avec des actions qui se sont révélées être non-violentes, qui ne font atteinte à aucune personne".

Une affirmation qui n’est pas vraie si l’on considère que les dégradations sont des violences. Car les antennes lyonnaises de Youth for Climate et Extinction Rebellion en ont réalisé plusieurs, qu’elles ont revendiqué sur les réseaux sociaux.

Le premier groupe avait par exemple déchiré une grande bâche publicitaire place Bellecour en juin dernier, entraînant un dépôt de plainte. Une action similaire était réalisée quelques semaines plus tôt par Extinction Rebellion. Ces derniers avaient aussi visé deux stations TotalEnergies de l’agglomération en rendant inutilisables des pompes à essence et des bornes de paiement en novembre, saboté des centaines de trottinettes en libre-service et s’étaient déjà rendus dans les locaux lyonnais de Bayer le 19 mars 2021 pour réaliser tags et dégradations.

S’il les absout pour leurs actes passés, Grégory Doucet n’entend pas soutenir les menaces qui pèsent de nouveau sur Bayer. Au contraire.

Dans la suite de sa réponse à Pierre Oliver, le maire de Lyon révélait au passage avoir été informé "en amont" de cette nouvelle action. Via les renseignements de la préfecture du Rhône ou directement par Extinction Rebellion ? Il ne le précisera pas. "Je peux vous le dire en toute transparence ici : ayant connaissance en amont de l’intention du groupe Extinction Rebellion, j’ai écrit aux représentants de Bayer Monsanto sur notre territoire pour leur dire que je ne tolèrerai aucune action violente à leur égard et que je ne soutenais pas les modalités de l’action d’Extinction Rebellion. Et je leur assurais, et surtout aux salariés de l’entreprise, de mon soutien. Tout en précisant que nous pouvions être en désaccord majeur sur les orientations de leur entreprise", poursuivait le premier magistrat lyonnais.

"Je n’en ai pas fait la publicité car l’urgence me semblait d’abord de venir au soutien des salariés de l’entreprise. C’est ce que j’ai fait", concluait Grégory Doucet sur le sujet sensible qui ne manquera pas de revenir sur le devant de la scène puisque Bayer n’a pas l’intention de quitter Lyon et qu’Extinction Rebellion n’envisage pas de revenir sur ses menaces.