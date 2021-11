Lyon : deux stations TotalEnergies sabotées par des militants d’Extinction Rebellion

L’organisation indique qu’une trentaine de ses membres locaux ont envahi deux stations-service TotalEnergie de l’agglomération lyonnaise. Ces derniers ont déployé banderoles, collé des affiches et tagué les lieux avant de s’en prendre directement au matériel.

Ils ont ainsi saboté les bornes de paiement et enchainé les pompes pour "rendre les stations inutilisables" par les automobilistes. Ces actions simultanées s’inscrivent dans une campagne internationale baptisée "collapse Total" qui fait suite à la COP 26 et aux accords de Glasgow jugés insuffisants.

Le but est de dénoncer les "projets ecocidaires" de la compagnie pétrolière, mais aussi sa politique d’expropriation, d’intimidations et de menaces des habitants des pays peu développés comme l’Ouganda, le Congo et la Tanzanie.

Enfin, les militants accusent la firme française d’avoir financé et orchestré le coup d’Etat en Birmanie à des fins pécuniaires.