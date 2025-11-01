Environnement

Près de Lyon : le siège de BASF pris pour cible par Extinction Rebellion

Près de Lyon : le siège de BASF pris pour cible par Extinction Rebellion - DR

Ce vendredi en fin d'après-midi, les militants d'Extinction Rebellion se sont rendus au siège de BASF à Ecully.

"Via sa division Agro, BASF, leader de l'industrie chimique, empoisonne les sols, l'eau et notre alimentation. Halloween ou pas, les agissements de l'agrobusiness ont de quoi faire peur", justifient les activistes écologistes qui ont déversé de la peinture verte sur le parking, installé de faux cercueils et déployé des banderoles.

Outre son happening, Extinction Rebellion a publié une série d'exigences, comme la mise en demeure de BASF de "respecter ses obligations légales concernant la fabrication, le stockage et l’exportation des produits contenant des substances interdites par la loi" ou que "l’eau potable soit considérée comme une priorité nationale absolue et que tous les moyens humains et financiers nécessaires soient immédiatement mis en œuvre pour garantir à toute la population une eau potable au robinet sans substances toxiques".

4 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Footkill le 01/11/2025 à 12:30

La dictature est en marche…!
Toute pensée différente de la leur sera supprimée !

avatar
activistes le 01/11/2025 à 11:51

tous ces activistes crétins commencent à nous emm...der il va falloir que l on réagissent très vigoureusement.

avatar
Kool le 01/11/2025 à 11:45
khmers ! a écrit le 01/11/2025 à 10h44

Via leur smartphone, trott, vélos, ils polluent la métropole !

Parti escrologiste avec la complicité de Greg et ses sbires

avatar
khmers ! le 01/11/2025 à 10:44

Via leur smartphone, trott, vélos, ils polluent la métropole !

