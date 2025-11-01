Près de Lyon : le siège de BASF pris pour cible par Extinction Rebellion

"Via sa division Agro, BASF, leader de l'industrie chimique, empoisonne les sols, l'eau et notre alimentation. Halloween ou pas, les agissements de l'agrobusiness ont de quoi faire peur", justifient les activistes écologistes qui ont déversé de la peinture verte sur le parking, installé de faux cercueils et déployé des banderoles.

🔴Action en cours au siège de @BASF_Agro_FR à Écully, proche de #Lyon



Via sa division Agro, #BASF, leader de l’industrie chimique, empoisonne les sols, l'eau et notre alimentation ☠️#Halloween ou pas, les agissements de l’agrobusiness ont de quoi faire peur ☣️#PotionToxique pic.twitter.com/PnozwCCs6r — Extinction Rebellion France 🐝🌺 (@xrFrance) October 31, 2025

Outre son happening, Extinction Rebellion a publié une série d'exigences, comme la mise en demeure de BASF de "respecter ses obligations légales concernant la fabrication, le stockage et l’exportation des produits contenant des substances interdites par la loi" ou que "l’eau potable soit considérée comme une priorité nationale absolue et que tous les moyens humains et financiers nécessaires soient immédiatement mis en œuvre pour garantir à toute la population une eau potable au robinet sans substances toxiques".