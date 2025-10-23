Produits interdits en Europe découverts à l'usine BASF de Genay :  le stock détruit par l'industriel

Une semaine après, la préfecture du Rhône missionnait la DREAL pour un contrôle qui permettait de confirmer la présence sur le site Séveso de plusieurs tonnes de produits phytopharmaceutiques formulés à partir d'alpha-cyperméthrines et de chlorfénapyr.

Une nouvelle opération de contrôle, cette fois de la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l'Agriculture, suivait le 20 août.

Ce jeudi, les services de l'Etat annoncent qu'une réunion exceptionnelle de la Commission de suivi de site de BASF Agri Production de Genay s'est tenue le jour-même.

L'industriel a ainsi confirmé avoir procédé à l'élimination du stock de produits concernés. Une partie a été détruite en incinérateur de déchets dangereux, tandis que le chlorfénapy a été réutilisé en tant que biocides.

L'Etat considérait que les produits étaient interdits en application de l'article 83 de la loi Egalim. Le motif invoqué était le retrait ou le non-renouvellement de l'approbation de ces substances actives pour des motifs liés à la protection de la santé humaine ou de l'environnement.