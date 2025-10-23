Environnement

Produits interdits en Europe découverts à l'usine BASF de Genay :  le stock détruit par l'industriel

Produits interdits en Europe découverts à l'usine BASF de Genay :  le stock détruit par l'industriel
Produits interdits en Europe découverts à l'usine BASF de Genay :  le stock détruit par l'industriel - DR

Le 23 juin dernier, une action des Faucheurs volontaires permettait de découvrir que des produits chimiques interdits en Europe étaient entreposés, voire utilisés pour fabriquer des pesticides.

Une semaine après, la préfecture du Rhône missionnait la DREAL pour un contrôle qui permettait de confirmer la présence sur le site Séveso de plusieurs tonnes de produits phytopharmaceutiques formulés à partir d'alpha-cyperméthrines et de chlorfénapyr.

Une nouvelle opération de contrôle, cette fois de la Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires du ministère de l'Agriculture, suivait le 20 août.

Ce jeudi, les services de l'Etat annoncent qu'une réunion exceptionnelle de la Commission de suivi de site de BASF Agri Production de Genay s'est tenue le jour-même.

L'industriel a ainsi confirmé avoir procédé à l'élimination du stock de produits concernés. Une partie a été détruite en incinérateur de déchets dangereux, tandis que le chlorfénapy a été réutilisé en tant que biocides.

L'Etat considérait que les produits étaient interdits en application de l'article 83 de la loi Egalim. Le motif invoqué était le retrait ou le non-renouvellement de l'approbation de ces substances actives pour des motifs liés à la protection de la santé humaine ou de l'environnement.

Tags :

basf

genay

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Caipagra le 23/10/2025 à 17:56

Pour une chose aussi grave,il n’y a point de commentaire ! Pour un scooter volé,t’en a 250….voila l’état de ce pays !

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 23/10/2025 à 16:49

OK on met les produits sous le tapis et pas d'amende tout en continuant à ramasser le pognon des aides publics et les défiscalisations, champagne ce soir chez les dirigeants et gros actionnaires !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.