Lyon : la société qui gère les bâches publicitaires dégradées porte plainte et interpelle Grégory Doucet

Dimanche matin, sa grande bâche publicitaire déployée 36 place Bellecour sur la façade d'un immeuble a été lacérée. Une action anti-pub revendiquée par Youth for Climate, le collectif écologiste lyonnais.

Dans un communiqué de presse, la PME LightAir a annoncé avoir déposé une plainte "qui viendra s’ajouter aux nombreuses autres". Car d'autres bâches avaient été attaquées par le passé, notamment par Exctinction Rébellion.

"Ces bâches publicitaires éphémères sont parfaitement légales, elles financent chacune des travaux imposés aux copropriétaires par la même ville qui aujourd’hui n’est pas en mesure de les protéger contre ces dégradations volontaires, malgré les messages de "promotion" de véhicule français électrique ou d’un site de vente en ligne européen - dont la communication ne peut faire polémique - aucun message ne convient à ces extrémistes", indique LightAir.

Les associés de la PME s'adressent aussi directement au maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, publiquement opposé à la publicité à outrance en ville : "Nous sommes interpellés aujourd’hui par la répétition de ces faits, faits qui restent impunis. Nous le sommes également par votre manque de résultats et de considération pour une équipe de votre territoire qui oeuvre pour la valorisation du patrimoine lyonnais".

"Il nous paraît utile de préciser que d’un point de vue "sécurité de chantier" l’échafaudage se trouve fragilisé car il existe un fort risque de gonflement de la toile ainsi lacérée qu’aucune de nos précédentes plaintes n’a été suivies d’effet alors que la plupart des auteurs ont été identifiés, que par conséquent une minorité peut agir librement pour dégrader le bien d’autrui sans jamais être inquiétée, que cette minorité peut se promener librement place Bellecour avec des pieds de biches, des lames, des cutters pour détruire les biens (et on imagine se défendre si on avait l’idée de les en empêcher) et que cette minorité peut utiliser la force, la violence quand une décision règlementaire ne lui convient pas", conclut LightAir.