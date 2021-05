Julien Aguettant : "A la Métropole de Lyon, il n'est question que d'interdiction, de limitation drastique de la publicité"

Cette semaine, plusieurs entrepreneurs et professionnels de l'affichage et de la publicité ont pris la parole pour dénoncer le futur RLPI, le règlement imaginé par les écologistes de la Métropole de Lyon pour réduire drastiquement la pub sur le territoire lyonnais.

"On a été associés sur une demi-dizaine de réunions où on nous a demandé notre avis sur différents thèmes. Et en février dernier, on a eu une synthèse de ces travaux. (...) On a été assez surpris et stupéfaits de voir qu'aucune de nos propositions avait été retenue et reprise dans le document qui fait une vingtaine de pages. Il n'était question que d'interdiction, de limitation drastique", regrette Julien Aguettant.

Sa société LightAir gère notamment les grandes bâches de la place Bellecour qui permettent aux propriétaires de faire financer les travaux de ravalement de façade. Elles ne sont pas concernées par ce RLPI car ce sont des immeubles qui sont Monuments Historiques et c'est le code du patrimoine qui régit cette activité. "En revanche, ce RLP ne permettra pas d'en faire ailleurs, c'est certain", souligne Julien Aguettant.

Selon lui, "tout le métier est d'accord" pour faire évoluer la règlementation autour de la pub en ville. "Si on a une règlementation sur un secteur d'activités, autant le faire avec ceux qui font l'activité", conclut-il.

