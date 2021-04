Régionales : une plainte déposée par un maire contre Fabienne Grébert (EELV) et son affichage sauvage

Et les équipes des différents candidats vont travailler jour et nuit pour convaincre les électeurs de choisir leur poulain. Cela passera notamment par de l’affichage, officiel ou sauvage. Mais ce n’est pas du goût de tout le monde. Le maire de Satolas-et-Bonce, à la frontière entre le Rhône et l’Isère, a indiqué au Progrès avoir porté plainte contre les écologistes de Fabienne Grébert.

Damien Michallet (LR) a regretté que des affiches représentant la candidate EELV en Auvergne-Rhône-Alpes soient collées sur des panneaux d’informations de déplacements piétons. Une "pollution visuelle" selon le maire, qui reprend astucieusement des propos habituellement prêtés aux écologistes.

Le soutien de Laurent Wauquiez ira même plus loin que la plainte confiée à la gendarmerie. Il compte écrire à Fabienne Grébert pour lui demander de venir en personne pour décoller ces affiches sur sa commune. Une invitation à moitié acceptée puisque les équipes de la candidate, qui plaident une erreur de la part du colleur d’affiches, viendront s’enquérir d’un meilleur endroit pour faire figurer le visage de leur championne.