Dîner des Sommets de la Région : les écologistes signalent les festins de Laurent Wauquiez au procureur

Ce vendredi, dans un communiqué de presse, la présidente du groupe Fabienne Grébert estime que "ces dîners témoignent d’une déconnexion totale avec le réel et nous interrogent sur la capacité du président de région à comprendre le quotidien et les besoins des habitantes et habitants de notre région".

Pour rappel, le Dîner des Sommets organisé en juin au Château de la Chaize dans le Beaujolais avait coûté plus de 100 000 euros pour 90 convives. La note était réglée par la Région.

Les écologistes réclament désormais auprès du président LR Laurent Wauquiez "la transparence sur le coût de ces dîners, par la publication sur le site de la Région des documents demandés, la transparence sur le motif de ces dîners et la justification de l’absence d’autre membre du conseil régional et le remboursement de ces sommes indécentes en période de crise et alors même que l’exécutif mène une politique d’austérité en matière de subventions au monde associatif et d’aides aux personnes précaires".

Enfin, le groupe d'opposition a procédé à deux signalements. Le premier auprès de la Chambre régionale des Comptes et le second auprès du procureur de la République "afin que soit levé tout soupçon de détournement de fonds publics et de prise illégale d'intérêt".

"Avec l’affaire Sitbon et maintenant ces dîners fastueux, l’hypocrisie de Laurent Wauquiez est enfin démasquée. Notre Région mérite mieux que de servir de marchepied pour des ambitions personnelles. Nous demandons que toute la transparence soit faite !", conclut Fabienne Grébert.