Polémique autour des Dîners des Sommets de Laurent Wauquiez payés par la Région : l’opposition s’étrangle

Nos confrères ont pu se procurer les détails de la deuxième édition qui s’est déroulée le 23 juin au château de la Chaize dans le Beaujolais, appartenant à l'homme d'affaires lyonnais Christophe Gruy.

Ce sont 90 convives qui s’y sont rendus, dans une ambiance fastueuse. La note a dépassé les 100 000 euros, prise en charge intégralement par la Région Auvergne-Rhône-Alpes qui le reconnaît sans broncher. Mediapart évoque près de 20 000 euros de traiteur, et plus de 45 000 euros versés à GL Events pour la location de mobilier et de matériel son et lumière.

Parmi les invités, on retrouvait Olivier Ginon (GL Events), Alain Mérieux (BioMérieux), les sportifs Jo-Wilfried Tsonga et Alexis Pinturault ou encore des patrons de médias comme Nicolas de Tavernost (groupe M6) et le directeur général du Dauphiné Libéré.

Service à la cloche, un serveur par convive, vans de luxe pour le transport, bouteille de vin en cadeau : la soirée a été bonne, très bonne.

De l’organisateur aux participants, tout le monde s’accorde que ce type de rendez-vous, bien qu’aux frais du contribuable, participe au "développement" et "rayonnement" de la région. Du réseautage en somme.

Les Dîners des Sommets avaient vocation à être organisés chaque trimestre.

Mais forcément, l’opposition au président d’Auvergne-Rhône-Alpes s’étrangle.

Pour Najat Vallaud-Belkacem (PS) et son groupe, ces Dîners des Sommets "confinent au détournement d'argent public. Alors qu'une somme voisine de 100 000 euros est évoquée pour un seul de ces dîners, nous demandons avant toute chose le remboursement de cette dépense au budget régional et évidemment, l'arrêt du financement public des prochaines rencontres d'ores et déjà annoncées. Nous ne savons pas d'ailleurs à cette heure sur quelle ligne budgétaire ont été financées de telles dépenses".

L'austérité budgétaire et la fin de l'abondance, ce n'est pas pour tout le monde apparemment. #AuRA https://t.co/RURYFmcgim — Les Écologistes Région AuRA (@EcologieAuRA) October 13, 2022