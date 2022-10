La Ville de Villeurbanne inaugure un nouveau jardin partagé

Ce "jardin de Jeanne", ouvert en juillet, dispose d’une superficie de 750 m². Il compte notamment une serre, des bacs de plantation, des espaces cultivés et une cabane à outils. Des haies et essences d’arbres forment à côté un espace végétalisé. Les limites du jardin sont formées par des arbustes fruitiers. Et les animaux ne sont pas en reste puisque des habitats ont été installés, notamment pour les oiseaux et les chauves-souris.



Géré par une association en cours de constitution, le jardin bénéficie d’un budget de 300 000 euros. Cette enveloppe inclut l’acquisition du foncier, la démolition et la dépollution des sols. Les travaux en eux-mêmes sur le jardin ainsi que sur l’allée ont coûté plus de 169 148 euros.