Benjamin Badouard : "Réduction de la pub à Lyon : vers une amélioration du cadre de vie"

La Métropole de Lyon est en pleine élaboration du futur Règlement local de publicité métropolitain (RLP), avec les mairies du territoire. Aujourd’hui élu à la Métropole, Benjamin Badouard est l’ancien président du collectif Plein la Vue, il connait donc bien le dossier : "On avance pour une réduction de la publicité. L’un des gros sujets, ce sont les panneaux numériques et les bâches publicitaires. Il y en a une centaine dans le métro, vous avez des images qui bougent, qui sont agressives. Aujourd’hui, c’est presque obligatoire d’en mettre, nous on veut les interdire. Et on aimerait que l’Etat nous aide".

Les écologistes négocient mais sur la table, il y a des objectifs clairs : réduire la taille des publicités, dédensifier la pub, éteindre plus tôt les enseignes le soir…

"On travaille à une réduction du nombre de panneaux JCDecaux. Dans nos rencontres avec les maires, on se rend compte que la plupart souhaite qu’il y en ait moins. On va tous vers une amélioration du cadre de vie, tout le monde s’y retrouve", conclut Benjamin Badouard.



Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.