Lyon : les militants antipub d’Extinction Rebellion découpent la grande bâche 5G de SFR

Et les participants ont pu constater que la grande bâche publicitaire de SFR, faisant la promotion de la 5G sur l’un des bâtiments de la célèbre place lyonnaise, avait été déchirée en deux.

L’action antipub a été revendiquée par les militants d’Extinction Rebellion Lyon. Au petit matin, ils sont intervenus pour clamer leur opposition à la fois à la 5G mais aussi à ce type d’affichage déjà dans le viseur des élus écologistes de la Métropole de Lyon.

Pour rappel, la collectivité prépare son nouveau Règlement local de publicité métropolitain (RLP) qui comportera l’interdiction des publicités sur bâches de chantier et des bâches publicitaires, sauf sur monuments historiques. Ces dernières, considérées comme des pollutions visuelles, permettaient aux copropriétaires de financer en partie les travaux de façades.

En lieu et place de la bâche 5G de SFR, les militants lyonnais avaient installé leur propre slogan : "On veut des arbres, pas des pubs".

"La publicité capitaliste, incitant à la surconsommation, et donc détruisant les écosystèmes terrestres et maritimes doit être fortement et immédiatement réduite. La métropole de Lyon doit assumer ses revendications écologistes et stopper la publicité sur la place publique. Tant qu’il n’y aura pas de réaction radicale, nous continuerons d’attaquer le secteur publicitaire et en particulier celui sur l’espace publique. Avec Amour pour le vivant et Rage contre la publicité", ont-ils également prévenu sur Twitter.