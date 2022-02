Lyon : ils accrochent aux grilles de l’Hôtel de Ville une banderole appelant au départ de Bayer

Des militants écologistes et membres de l’ultra gauche ont d’ores et déjà lancé un ultimatum à la firme allemande accusée de "détruire la paysannerie" : quitter Lyon avant le 5 mars ou s’exposer à une action.

Ce samedi, pour une piqure de rappel, Extinction Rébellion Lyon et Youth for Climate ont accroché une banderole aux grilles de l’Hôtel de Ville place des Terreaux. On pouvait y lire "Bye bye Bayer, 5 mars, Ciao Monsanto".

Quatre interpellations ont été menées selon les participants à ce rassemblement.