Pris pour cible à Lyon et à Villefranche, Bayer dénonce "le dénouement regrettable d’un ultimatum sans possibilité de dialogue"

Dans la matinée, une première action a visé le site Seveso de Villefranche-Limas. Puis l’après-midi, une manifestation s’est déroulée à Lyon, sans possibilité pour ses participants de rejoindre le siège du quartier Gorge de Loup, encadré par les forces de l’ordre. Un ultimatum avait été lancé à Bayer : quitter la ville avant le 5 mars sous peine de représailles.

"Concernant le cortège pacifiste de cet après-midi à Lyon, nous entendons les attentes des manifestants et tenons au droit de parole de chacun, a réagi Bayer auprès de LyonMag. Nous sommes à l’écoute des représentants des associations pour organiser une discussion dans un cadre apaisé et sans menace d’ultimatum, conformément à l’esprit de dialogue et d’ouverture porté par Bayer".

Mais le groupe pharmaceutique et agrochimique allemand a dénoncé le blocage matinal de son site caladois "ainsi que les multiples dégradations et insultes proférées en marge du cortège lyonnais. L’action violente est inacceptable dans une société démocratique, c’est le dénouement regrettable d’un ultimatum sans possibilité de dialogue".

"Nous remercions les élus de la région lyonnaise qui nous ont apporté leur soutien, c’est un réconfort pour nos salariés, heurtés par les communications et les actions de ce collectif. Nous remercions aussi les forces de l’ordre pour leur soutien efficace, qui a permis d’assurer la sécurité de nos sites mais aussi une manifestation sereine", conclut Bayer, qui avait effectivement reçu le soutien du maire écologiste de Lyon Grégory Doucet, ce dernier avait toutefois rappelé qu’il n’était pas d’accord avec leurs actions et politiques.