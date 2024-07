JO : les députés LFI et écologistes du Rhône réclament une meilleure prime pour les pompiers mobilisés

Car les soldats du feu se sentent lésés par l'octroi d'une semaine de congé retirée à cause des Jeux Olympiques, sans compensation adéquate.

Car la prime de 200 euros proposée est jugée largement insuffisante par les pompiers.

Les députés NFP du Rhône se sont emparés de ce sujet.

Les parlementaires LFI Anaïs Belouassa Cherifi, Gabriel Amard, Abdelkader Lahmar et Idir Boumertit ont écrit au ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et à la préfète déléguée à la sécurité Juliette Bossart Trignat pour leur demander de faire un effort.

"Notre pays peut être fier de voir près de 250 pompiers qui seront engagés sur chaque rencontre (de football ndlr) à Lyon et Saint-Etienne, et nous leur devons une valorisation à la hauteur de leur formation, implication et action de sécurisation des évènements et des personnes", indiquent les députés insoumis du Rhône.

Du côté des écologistes Marie-Charlotte Garin, Boris Tavernier et du sénateur Thomas Dossus, même son de cloche dans un courrier adressé aux mêmes destinataires. Pour eux, il faut que la prime JO soit alignée "a minima sur celle octroyée aux effectifs de Paris et Marseille".