Menace d’assiéger le siège de Bayer à Lyon : les militants tentent de rassembler, la police vigilante

Le siège social France de Bayer, rue Jean-Marie Leclair au cœur du quartier de Gorge de Loup, fait l’objet de menaces depuis quelques semaines de la part du collectif "Groupe Antifasciste Lyon et Environs". Le groupuscule avait relayé un ultimatum à destination du géant allemand en janvier, en priant les employés de "faire leurs cartons et déguerpir de leur tour de verre". Une exigence évidemment balayée par Bayer, qui devrait ainsi voir des manifestants se présentez ce samedi, dès 12h30, devant les locaux lyonnais.

Dans un communiqué publié plus récemment, les "antifas" justifient leurs menaces et tentent de faire adhérer les Lyonnais à leur constat : "On ne peut que constater que le fascisme et le capitalisme forment une bête immonde qui s’auto-alimente. Historiquement, toutes les grosses entreprises, quel que soit leur domaine (Volkswagen, Ikea, Bayer, Hugo Boss) ont prospéré dans le fascisme. […] Ce sont bien les activités capitalistes qui, au Brésil, déforestent l’Amazonie, épaulées par le néofasciste Bolsonaro. C’est bien le capitalisme qui par son émission toujours plus importante de CO2 déclenche des feux dévastateurs en Australie, en Turquie ou aux Etats-Unis. C’est enfin bien le Capitalisme qui par le biais de Bayer-Monsanto, empoisonne, rend dépendant les agriculteurs, et ose même leur proposer leurs antidotes dans les pays en recherche de développement économique".

Le "Groupe Antifasciste Lyon et Environs" n’est en réalité qu’un relais d’un collectif nommé "Les soulèvements de la terre", à l’origine de l’action qui sera menée ce weekend dans la capitale des Gaules. Ces derniers, liés aux mouvements d’extrême-gauche dont ceux de Lyon, prônent "un basculement radical, un soulèvement, qui pourrait permettre d'enrayer le réchauffement climatique et la 6ème extinction massive des espèces déjà en cours".

Face à cet appel à venir assiéger les locaux de Bayer, les autorités lyonnaises devraient envoyer de nombreux policiers sur place samedi pour éviter tout débordement. De quoi empêcher de nouvelles dégradations dans le hall de la firme, déjà saccagé il y a un an par les militants écologistes d’Extinction Rebellion ?