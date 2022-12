Agriculteur intoxiqué : Bayer-Monsanto condamné à Lyon à payer 11 000 € à la victime

Cette dernière doit indemniser l’agriculteur Paul François pour intoxication à l’herbicide Lasso à hauteur de 11 335 euros.

Après la décision de la Cour de cassation octobre 2020 de condamner définitivement Bayer-Monsanto, c’était au tour du tribunal judiciaire de Lyon de définir la somme des dommages et intérêts que l’agriculteur allait recevoir. Et cette somme s’élève à 11 335 €, d’après nos confrères de France Info. Une somme dérisoire selon la victime, qui espérait un montant bien supérieur. "Qui va oser aller affronter de telles épreuves pour un montant pareil ?", s’interrogeait l’agriculteur Paul François après 15 ans de procédures judiciaires.

Les deux parties ont décidé de ne pas faire appel de cette décision. L’avocat de Bayer, Me Jean-Daniel Bretzner, a expliqué que "Bayer a une approche pragmatique de la gestion des contentieux et comme le montant des indemnisations est tellement modeste, le jeu n’en vaut pas la chandelle probablement". Avant d’ajouter : "le tribunal ne reconnaît pas d’effets à moyen ou long terme, seuls des effets à court terme et avec une incidence très faible sur la vie de M. François sont admis par le tribunal".

Mais de son côté, l’avocat de l’agriculteur, Me François Lafforgue est plus positif que son client. "Le regard sur les fabricants de pesticides a changé. La plupart des victimes de pesticides que nous défendons sont très attachées à la portée symbolique des décisions de justice qui peuvent être rendues au-delà de l’aspect purement financier. Il y a un avant et un après l’affaire Paul François", termine l’avocat.