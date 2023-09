OL : une joueuse éjectée du centre de formation réclame 2,15 millions d’euros pour discrimination

Attendu ce mercredi à la barre du tribunal judiciaire de Lyon, l’OL est face à de nouveaux ennuis. L’une de ses anciennes joueuses du centre de formation féminin, recrutée en 2017 puis virée un an plus tard pour niveau insuffisant, a réclamé au cours de ce procès 2,15 millions d’euros à l’OL pour préjudice moral et perte de chance de devenir professionnelle. (Lire la suite sur Lyon Foot)