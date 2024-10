Droits TV : l'OL veut son argent et met la LFP en demeure

Le directeur général de l’OL, Laurent Prud’homme a adressé un courrier à la LFP pour contester le contrat passé entre la Ligue et beIN Sports pour la cession d’une affiche de Ligue 1 entre 2024 et 2029. Ce contrat prévoit 80 millions d’euros de droits et 20 millions d’euros de sponsoring mais la chaine sportive n’a (Lire la suite sur Lyon Foot)