Lyon : plus de 40 maires et parlementaires condamnent les dérives de la manifestation visant le groupe Bayer

“Ces groupuscules d’ultragauche avaient posé un ultimatum le 20 décembre 2021 sommant le groupe Bayer de quitter le territoire au 5 mars. Ultimatum relayé le 19 janvier par le Groupe Antifasciste Lyon et environs,” souligne le communiqué du Collectif de la Droite, du Centre et de la Société civile, par la voix de Philippe Cochet, président du groupe à la Métropole de Lyon et maire de Caluire-et-Cuire.

Près de 40 maires et parlementaires de ce collectif ont déploré les actes de vandalisme sur les équipements publics, notamment les drapeaux français et européen qui ont été incendiés. “Nous condamnons ces actes qui s’attaquent à des employés d’une entreprise locale qui participe au développement de notre territoire commun, et saccagent les symboles et les valeurs de la République,” déclarent-ils.

Le Collectif pointe également du doigt “le silence des élus d’extrême gauche, les insoumis, les verts, les socialistes de la majorité, qui révèle encore une fois leur gestion amateure et irresponsable. À force de se revendiquer d’être des militants, de pactiser avec leurs amis d’ultragauche, de refuser de condamner les violences, les élus verts de la Métropole de Lyon démontrent qu’ils sont tout sauf des élus républicains,” concluent les maires et les parlementaires de droite et du centre.