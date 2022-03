Près de Lyon : le site Bayer-Monsanto de Villefranche bloqué par des centaines de manifestants

Dans la matinée, malgré le périmètre établi par la préfecture du Rhône autour des vastes locaux de Villefranche-Limas, plus de 300 manifestants ont investi les abords du site Seveso. Des interpellations auraient été menées. Certains militants avaient revêtu une combinaison blanche, comme la veille lors de l’action des Faucheurs volontaires chez BASF Genay.

Tous dénoncent l’impact des géants pharmaceutiques et agrochimiques sur l’environnement et l’agriculture française et mondiale.

Le gros des troupes est désormais attendu dans le 9e arrondissement de Lyon, pour l’envahissement programmé du siège de Bayer dans le quartier Gorge de Loup. La préfecture a autorisé la seule place Valmy pour la manifestation, mais plusieurs militants ont bien l’intention de ne pas respecter cette consigne et de braver l’important dispositif policier qui quadrille le secteur.