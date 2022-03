Lyon : le siège de Bayer s'apprête à être pris d'assaut par l'extrême-gauche

Ce samedi, un rassemblement est programmé à 12h30 place Valmy dans le 9e arrondissement de Lyon. La préfecture du Rhône a réagi en interdisant l'accès aux abords du site de Bayer dans le quartier Gorge de Loup, ainsi qu'un vaste périmètre dans le 9e arrondissement, à l'exception de la place Valmy.

Un important dispositif de forces de l'ordre devrait être présent pour éviter que certains membres de groupuscules d'ultragauche dégradent le bâtiment et tentent de s'introduire à l'intérieur. Extinction Rebellion notamment ne compte pas se contenter d'une opposition pacifique ce samedi.

Un ultimatum avait été lancé voilà plusieurs semaines au groupe allemand. S'il ne quittait pas Lyon le 5 mars, son siège serait pris d'assaut par des militants opposés à Monsanto et à l'impact qu'a Bayer sur l'agriculture mondiale.

Outre l'ultragauche, plusieurs partis politiques, associations et syndicats seront présents. A l'instar de la Confédération paysanne ou encore de l'Union Populaire de Jean-Luc Mélenchon.

Europe Ecologie Les Verts a de son côté le séant entre deux chaises. Le combat contre Bayer et Monsanto est légitime à leurs yeux, mais le maire de Lyon Grégory Doucet, en prévision d'actions violentes menées contre le siège de la société pharmaceutique et agrochimique, avait apporté son soutien à Bayer et ses salariés. Il n'est pas impossible que certains élus écologistes de Lyon ne se glissent également dans le cortège de ce week-end.