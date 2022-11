"Putain de babtou" : l’UNI de Lyon dénonce des agressions de l’extrême gauche

En cause, les élections étudiantes pour les conseils centraux de l’établissement, l’occasion d’échanges remplis d’animosité entre certains militants, selon l’Union nationale inter-universitaire (UNI).

Dans un communiqué, l’organisation universitaire ancrée à droite dénonce des incidents dès le premier jour du scrutin, ce mardi. "Nos militants ont été pris à partie par des "antifascistes", à l’appel de l’UNEF, qui ont empêché physiquement de défendre le projet de l’UNI auprès des étudiants".

Rebelotte le lendemain, toujours selon l’UNI : "plusieurs militants de l’UNI ont été agressés physiquement par des personnes hurlant en arabe, et menaçant nos militants avec un couteau. Le tout sous les applaudissements et les encouragements des membres de l’UNEF et la passivité complice de l’administration de l’université et des services de sécurité du campus des quais. Plus tard dans l’après-midi, des antifas ont frappé et gazé nos militants, provoquant une crise d’asthme chez l’un d’entre eux nécessitant une prise en charge urgente".

Parmi les insultes, "putain de babtou" (putain de blanc, ndlr), ou "je suis un soldat du ciel : musulman et fier" ont été prononcées comme le montre une vidéo diffusée par l’UNI. Le syndicat étudiant affirme aussi qu’un individu particulièrement véhément aurait aussi crié : "par Allah on va vous tuer".

Des faits, pour l’UNI, qui ne sont pas nouveaux et "illustrent l’état cette université : une extrême-gauche qui frappe, insulte et menace avec une impunité absolue et qui encourage un islamisme qui s’immisce de plus en plus dans nos universités". L’Union nationale inter-universitaire réclame désormais l’ouverture d’une enquête et en appelle au ministère de l’Enseignement supérieur.

Par ailleurs, le Rassemblement National du Rhône a publié un communiqué concernant l'affaire ce jeudi matin. Les représentants du mouvement dénoncent "fermement cette nouvelle attaque à l’égard de nos institutions universitaires gangrénées dangereusement par ce séparatisme. Les gouvernements de notre pays sont incapables, depuis des années, de réagir concrètement contre cette montée de la violence sur fond de racisme anti-français. La bonne tenue des élections est un principe garanti par nos textes les plus sacrés. Non seulement cette situation marque un peu plus la contagion violente de cette montée de l’islamisme radical, mais en plus, les médias la passent sous silence. Pire encore, des militants du syndicat UNEF ont assisté à ces événements avec complaisance, voire avec une complicité objective certaine".

Le RN demande enfin à la Région Auvergne-Rhône-Alpes "que soient évaluées les subventions allouées à cette université, et de les conditionner à une lutte sans faille contre ces faits par la direction de l’université".