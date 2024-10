Innocent IV, Grégoire X, Clément V... Quand Lyon fut la cité des papes

Au XIIIe siècle, Rome fait partie du Saint-Empire romain germanique qui s'étend sur l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Les empereurs s'opposent régulièrement aux papes avec l'enjeu de savoir qui sera le plus fort entre le pouvoir temporel et le spirituel.

En 1244, la tension est si vive que le pape Innocent IV décide de fuir à Lyon pour échapper à l'empereur Frédéric II, fils de Frédéric Ier Barberousse, qui remet en cause son autorité.

Le choix de Lyon comme point de chute s'explique par le statut un peu à part de la ville, alors située à la frontière de l'Empire romain germanique et du royaume de France. C'est une sorte de zone franche, qui n'est soumise ni à l'autorité de l'empereur, ni à celle du roi.

Lyon est également assez proche de Rome et dispose d'une taille suffisamment grande pour accueillir un pape, sa suite et tous ceux qui viendraient lui rendre visite.

Enfin, depuis 1059, Lyon est la primatie des Gaules et son archevêque est l'homme fort de la ville.

Lyon, solution de repli idéale

D'origine italienne, Innocent IV a été élu en juin 1243 dans un contexte difficile. Depuis deux ans, il n'y avait plus de pape et l'anarchie régnait à Rome. Elu avec le soutien de Frédéric II, il se brouille finalement avec l'empereur qui n'a pas respecté leur accord.

Déterminé, le pape se fait une haute idée de sa fonction. En arrivant à Lyon, il a l'objectif de pouvoir préparer sa riposte contre son ennemi.

Innocent IV débarque à Lyon le 2 décembre 1244 et est logé dans le cloître de Saint-Just, sur la colline de Fourvière. A peine installé, il organise un grand concile en convoquant les principaux dignitaires de l'Eglise : cardinaux, évêques, théologiens…

Durant ce concile, le pape excommunie Frédéric II et invite tous ses sujets à lui désobéir.

Cherchant à consolider son assise, Innocent IV voit d'un très mauvais oeil l'influence croissante des musulmans. Au cours de l'été 1248, il reçoit Louis IX, le fameux Saint-Louis, pour préparer la VIIe croisade qui se terminera par l'emprisonnement du roi en Egypte.

Il renforce également le pouvoir de l'Inquisition, confiée aux Dominicains, contre les hérétiques. A Lyon, ils vont s'en prendre aux Vaudois, héritiers de Pierre Valdès ou Valdo, un marchand lyonnais qui a donné toute sa fortune aux pauvres à la fin du XIIe siècle et qui a été condamné par l'Eglise en 1182 après avoir été chassé de Lyon deux ans plus tôt.

Les Vaudois font voeu de pauvreté et prêchent la pauvreté de l'Eglise. Beaucoup de gens sont séduits par ce retour à la pureté des textes religieux. A Lyon évidemment, mais aussi dans le Piémont. Or, à cette époque, le clergé mène un grand train de vie. Il voit dans les Vaudois un réel danger, qui se concrétise d'ailleurs par l'incendie par ces derniers de l'église Saint-Nizier en 1253.

Grâce à la présence d'Innocent IV à Lyon, l'économie tourne davantage en ville. Les aubergistes et commerçants profitent de l'animation créée par le regain de la vie religieuse lyonnaise. L'art gothique gagne Lyon avec le chantier de la cathédrale qui avait démarré au XIIe siècle mais qui s'accélère subitement.

En 1250, Frédéric II meurt six ans après l'arrivée à Lyon du pape, laissant un pouvoir affaibli à Rome. Innocent IV rentre alors en Italie l'année suivante.

Les papes n'abandonnent pas Lyon

Lyon restera la cité des papes puisque trois souverains pontifes y séjourneront après Innocent IV.

Le deuxième, c'est Grégoire X. Sur ses six années de règne, il en passera deux à Lyon, de novembre 1273 à mai 1275. C'est un Visconti, une grande famille italienne, et a été formé à Lyon à l'école des chanoines de Saint-Jean.

Réputé diplomate, il organise un concile général entre Rhône et Saône en 1274 avec 7000 participants. Il cherche alors à réconcilier les Grecs et les Latins, c'est-à-dire les orthodoxes et les catholiques séparés depuis le schisme du XIe siècle.

L'idée est de ressouder ces deux familles chrétiennes pour faire face à la menace musulmane toujours plus pressante car les Turcs déferlent sur l'Asie mineure et les lieux saints.

Sa tentative échoue, mais le concile de Lyon aura eu le mérite de rassembler l'élite spirituelle de l'époque, notamment le théologien franciscain Bonaventure, évêque d'Albano en Italie. Il mourra d'ailleurs à Lyon le 15 juillet 1274 et sera canonisé. Il donnera son nom à l'église Saint-Bonaventure, construite en 1315. Le futur Saint Thomas d'Aquin avait été également convié par Grégoire X, mais il est décédé au cours du voyage le menant à Lyon.

Si le pape échoue à récupérer les lieux saints, il ébauche une politique oecuménique en direction des orthodoxies. C'est d'ailleurs toujours celle de l'Eglise aujourd'hui. Et il obtient de Philippe le Hardi, roi de France, la cession du Comtat Venaissin.

Le troisième pape à séjourner à Lyon fut Bertrand de Got, évêque de Bordeaux et successeur de Grégoire X sous le nom de Clément V. Il sera d'ailleurs couronné le 14 novembre 1305 à Saint-Just, en présence du roi Philippe IV le Bel.

Clément V ne restera à Lyon que six mois, avant de partir s'installer à Avignon. Mais il laissera derrière lui une légende encore vivace aujourd'hui.

Après son couronnement, Clément V serait descendu de Saint-Just par la montée du Gourguillon. Un mur se serait effondré, provoquant de nombreux morts. Le pape et le roi sont alors légèrement blessés. Dans sa chute, Clément V aurait perdu sa tiare et une pierre précieuse s'en serait détachée. Certains Lyonnais cherchent encore le fameux joyau…

Enfin, le quatrième pape à avoir fait de Lyon sa cité de résidence fut Jean XXII. Ce Français né à Cahors succède à Clément V et sera élu à la cathédrale Saint-Jean en 1316. Il choisira toutefois de se rendre ensuite à Avignon.

Avec lui, l'influence des papes d'Avignon chutera, à tel point que l'empereur Louis de Bavière fit élire un contre-pape avec Nicolas V.

Malgré le départ des souverains pontifes après 72 ans d'installation, Lyon conservera une certaine importance économique et religieuse. Le pouvoir de l'archevêque, tout-puissant dans la ville, va toutefois rapidement excéder les Lyonnais. Et de violentes révoltes éclateront au fil des siècles.