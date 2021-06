Près de Lyon : l’ancien maire d’Écully, Pierre Bertin-Hugault, décède dans un accident de vélo

L’ancien maire d’Ecully, Pierre Bertin-Hugault, est décédé ce lundi "de façon brutale" selon la municipalité. D’après Lyon People, il a perdu la vie lors d’un accident de vélo dans le Morbihan.

L’homme avait été l’édile de la commune de l’ouest lyonnais entre 1995 et 2001. "Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, il a mené une carrière brillante dans le monde de l’entreprise. Il s’est toujours intéressé à la vie de la Cité et s’y est particulièrement engagé, dans le service du bien commun. Après trois mandats de conseiller municipal, il a été élu maire d’Écully en 1995. Il a su au cours de ce mandat de Maire mener à bien avec courage des projets structurants et fédérateurs pour sa commune. Il aimait Écully et les Écullois" ont détaillé les services de la Ville dans un hommage publié ce mardi.