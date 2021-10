Législatives dans le Rhône : non-investi par LR, Jean-Stéphane Chaillet "prend acte"

Et dans la 1ère circonscription, le parti a choisi Anne Prost, élue du 5e arrondissement, plutôt que Jean-Stéphane Chaillet, adjoint au maire du 2e. Ce dernier a pourtant largement entamé sa campagne, ses équipes procédant même à de l'affichage dans les rues de l'arrondissement.

Dans un communiqué de presse, il dit "prendre acte" de "l'investiture provisoire" des candidats. "En effet, la désignation du candidat de notre famille politique à la présidence de la République, lors du Congrès du 4 décembre prochain, aura un impact sur la certification ou non des préférences de la CNI par circonscription. Il serait inconcevable qu’un potentiel Président de la République n’ait pas une majorité à l’Assemblée Nationale qui lui soit loyale et fidèle. Une échéance que j’appréhende sereinement, convaincu de la capacité de ma famille politique à désigner les candidats les plus à même de remporter ce double scrutin des élections présidentielles puis législatives. En attendant ces clarifications nationales, je continue ma campagne sur le terrain, comme je le fais depuis plusieurs mois, déterminé à démontrer que c’est avec un ancrage territorial solide et une équipe compétente que l’on peut remporter les futures échéances électorales", conclut Jean-Stéphane Chaillet.