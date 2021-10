La dispute de couple commence à Lyon et se termine avec un fusil à pompe à Saint-Etienne

Le jeune homme avait été interpellé vendredi soir à Saint-Etienne. Il attendait sa compagne de 20 ans dans son appartement… avec un fusil à pompe. Le couple s’était disputé un peu plus tôt à Lyon et la jeune femme avait décidé de rentrer à Saint-Etienne avec son père mais ne se doutait pas que son compagnon était déjà sur place et armé, rapporte le Progrès.

C’est finalement le père de la victime qui a protégé sa fille de son compagnon. Ce dernier a pris la fuite sans faire de blessé. Il sera finalement interpellé quelques minutes plus tard dans le hall de l’immeuble avec également sur lui un couteau.

Déjà connu des services de police, il a écopé ce mardi d’une peine de trois ans de prison, dont deux ferme. Le tribunal a décidé de le maintenir en détention.