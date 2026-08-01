Lyon : des gerbes en mémoire de résistants dégradées place Bellecour, trois organisations dénoncent un "acte misérable"

Trois organisations mémorielles lyonnaises réagissent après la dégradation de gerbes déposées devant le Veilleur de Pierre, place Bellecour.

Dans un communiqué commun, l’Association nationale des anciens combattants et amis de la Résistance du Rhône, la Journée rhodanienne de la Résistance et la délégation rhodanienne de la Fondation de la France Libre reviennent sur les faits qui se sont produits le 29 juillet.

Des gerbes de fleurs avaient été installées en mémoire des cinq résistants fusillés le 27 juillet 1944, auxquels le monument rend hommage. Les signataires rappellent que ces hommes représentaient différentes composantes de la Résistance et estiment que le Veilleur de Pierre constitue un véritable "sanctuaire de la Résistance".

"Un sanctuaire est un lieu sacré, qui ne peut avoir vocation à être profané", écrivent-ils.

"Un acte misérable, intolérable"

Les trois organisations condamnent fermement la dégradation des fleurs, tout en reconnaissant que les auteurs n’avaient peut-être pas conscience de la portée symbolique de leur geste.

"Cet acte misérable, intolérable, a fait l’objet d’une plainte déposée par le maire de Lyon. Nous le soutenons totalement dans cette démarche", poursuivent-elles.

Pour les signataires, l’affaire dépasse la seule destruction matérielle des gerbes. Ils y voient le signe de "dangereuses dérives et des vents mauvais qui se développent dans notre pays".

"Les Résistantes et les Résistants, les Français Libres ne sont pas morts pour que leur patrie voie disparaître les valeurs pour lesquelles ils ont donné leur vie", concluent les trois organisations.