Beaujolais : quatre mois de prison pour avoir utilisé une carte bancaire remise à un faux coursier

La carte bancaire devait prétendument être mise en sécurité. Elle a finalement servi à réaliser pour plus de 3 250 euros d’achats.

L’escroquerie remonte au 15 septembre dernier, à Porte-des-Pierres-Dorées. Un homme avait appelé le domicile d’un couple en se présentant comme un conseiller bancaire. Il avait affirmé que des opérations suspectes avaient été repérées sur le compte de l’épouse.

Un complice s’était ensuite rendu sur place sous l’identité d’un coursier mandaté par la banque. La victime lui avait alors remis sa carte, pensant éviter de nouveaux débits frauduleux.

La carte avait rapidement été utilisée dans différentes communes du Beaujolais, pour un préjudice total supérieur à 3 250 euros.

Un suspect a été extrait de prison mardi 28 juillet afin d’être entendu par les gendarmes. Déjà connu de la justice et incarcéré dans une autre affaire d’escroquerie, il a reconnu son implication.

Présenté au tribunal de Villefranche-sur-Saône dès le lendemain, il a été condamné à quatre mois de prison ferme. Il devra également rembourser les sommes dérobées à la victime.