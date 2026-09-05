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Lyon : 280 femmes et enfants menacés d’expulsion place Milan

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Lyon : 280 femmes et enfants menacés d’expulsion place Milan

Le collectif Solidarité femmes à la rue s’est mobilisé ce vendredi 4 septembre dans le 3e arrondissement de Lyon. Environ 280 femmes et enfants occupent depuis mars un immeuble appartenant à la Métropole, qui a obtenu en justice son évacuation.

La mobilisation se poursuit autour de l’îlot Milan. Installé depuis le 6 mars dans un bâtiment de la Métropole de Lyon, le collectif Solidarité femmes à la rue dénonce la menace d’expulsion qui pèse sur ses occupants.

Le collectif affirme avoir investi les lieux faute de solution d’hébergement. Les occupantes estiment que le manque de places disponibles les expose, avec leurs enfants, aux dangers de la rue.

La Métropole invoque des risques pour la sécurité

La collectivité défend de son côté une évacuation du bâtiment en raison "d’importants risques pour la sécurité et la santé de ses occupants".

Le tribunal judiciaire a donné raison à la Métropole de Lyon et ordonné l’évacuation de l’immeuble, voire l’expulsion des personnes présentes, estimant que la fin de l’occupation du B1 est "nécessaire à la protection des occupants eux-mêmes" face au "caractère mortifère des risques".

Le collectif demande qu’aucune expulsion n’ait lieu sans solution de relogement.

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