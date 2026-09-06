UFC Paris : le Vénissian Farès Ziam mis K.-O. dès le premier round par Axel Sola

Le duel français très attendu entre Farès Ziam et Axel Sola a tourné court à l’Accor Arena.

Après une première minute équilibrée, Sola a trouvé l’ouverture avec un puissant direct du gauche. Touché en plein menton, Farès Ziam s’est immédiatement écroulé, mettant fin au combat dès la première reprise.

😱😱 AXEL SOLA VIENT D'ÉTEINDRE FARÈS ZIAM DÈS LES PREMIÈRES SECONDES !!!!!! #RMCMMA #UFCParis pic.twitter.com/qcCM7NScCV — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) September 5, 2026

Axel Sola décroche ainsi une deuxième victoire consécutive en 2026 et signe l’un des succès les plus marquants de sa carrière. Pour le Vénissian, la dynamique est inverse : il enchaîne deux défaites pour la première fois.

Axel Sola défend Farès Ziam après le combat

Après sa victoire, le Niçois a tenu à rendre hommage à son adversaire et à dénoncer les commentaires visant ses origines.

"Je déplore tous les commentaires négatifs envers les origines de Farès. Il est français, il a grandi en France, il parle français […] et c’est OK d’être fier de ses origines", a-t-il déclaré devant les médias.

Axel Sola a également insisté sur son respect pour le parcours de Ziam : "J’ai beaucoup de respect pour la personne, les valeurs qu’il porte et son parcours".

Le vainqueur a finalement résumé la brutalité du MMA : "Ce sport est impitoyable. Ça aurait pu m’arriver à moi comme à lui".