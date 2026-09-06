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UFC Paris : le Vénissian Farès Ziam mis K.-O. dès le premier round par Axel Sola

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UFC Paris : le Vénissian Farès Ziam mis K.-O. dès le premier round par Axel Sola

Farès Ziam a subi une lourde défaite ce samedi lors de l’UFC Paris 5. Le combattant originaire de Vénissieux a été mis K.-O. par Axel Sola après seulement 1 minute et 40 secondes dans le premier round.

Le duel français très attendu entre Farès Ziam et Axel Sola a tourné court à l’Accor Arena.

Après une première minute équilibrée, Sola a trouvé l’ouverture avec un puissant direct du gauche. Touché en plein menton, Farès Ziam s’est immédiatement écroulé, mettant fin au combat dès la première reprise.

Axel Sola décroche ainsi une deuxième victoire consécutive en 2026 et signe l’un des succès les plus marquants de sa carrière. Pour le Vénissian, la dynamique est inverse : il enchaîne deux défaites pour la première fois.

Axel Sola défend Farès Ziam après le combat

Après sa victoire, le Niçois a tenu à rendre hommage à son adversaire et à dénoncer les commentaires visant ses origines.

"Je déplore tous les commentaires négatifs envers les origines de Farès. Il est français, il a grandi en France, il parle français […] et c’est OK d’être fier de ses origines", a-t-il déclaré devant les médias.

Axel Sola a également insisté sur son respect pour le parcours de Ziam : "J’ai beaucoup de respect pour la personne, les valeurs qu’il porte et son parcours".

Le vainqueur a finalement résumé la brutalité du MMA : "Ce sport est impitoyable. Ça aurait pu m’arriver à moi comme à lui".

Tags :

Farès Ziam

MMA

5 commentaires
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Gabin69 le 06/09/2026 à 10:11
AntiLFI a écrit le 06/09/2026 à 09h09

Il faut un sacré courage pour monter sur le ring.
Par contre, beaucoup de commentaires sur X sont ignobles, et condamnables par la justice.

X c'est comme RedBull ça donne des ailes (surtout planqué derrière un écran), je suis pas sûr qu'y en ait beaucoup qui porterait leurs c....... face à lui

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Ex Précisions le 06/09/2026 à 09:37
La boxe a écrit le 06/09/2026 à 08h40

Spectacle IGNOBLE !

Bof, à Vénissieux c'est tous les jours dans les rues ;-)

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AntiLFI le 06/09/2026 à 09:09
La boxe a écrit le 06/09/2026 à 08h40

Spectacle IGNOBLE !

Il faut un sacré courage pour monter sur le ring.
Par contre, beaucoup de commentaires sur X sont ignobles, et condamnables par la justice.

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bof bof le 06/09/2026 à 08:44

Mis à terre ! Encore 1 qui se voyait champion du monde ...

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La boxe le 06/09/2026 à 08:40

Spectacle IGNOBLE !

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