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"C’est tout un quartier qui devient invivable" : après une nouvelle dégradation le propriétaire de L’Argenson tire la sonnette d’alarme à Gerland

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"C’est tout un quartier qui devient invivable" : après une nouvelle dégradation le propriétaire de L’Argenson tire la sonnette d’alarme à Gerland
DR : Frédéric Guerra

Propriétaire du restaurant L’Argenson depuis un an, l’agent de joueurs Frédéric Guerra affirme avoir subi un troisième acte de vandalisme ou d’effraction. De son côté, le maire de Lyon reconnaît une situation "extrêmement difficile" dans le quartier.

Une nouvelle dégradation qui ravive les inquiétudes à Gerland. Frédéric Guerra, propriétaire du restaurant L’Argenson, affirme qu’une vitre de son établissement a été brisée dans la nuit de samedi à dimanche. L'agent de joueurs, évoque un impact de balle, sans que cette origine soit établie à ce stade.

Pour l'heure ni balle ni douille n’ont été retrouvées par les enquêteurs, à l’intérieur ou à l’extérieur du restaurant. La vitre endommagée donne sur une salle intérieure de l’établissement, situé allée Pierre-de-Coubertin.

Toutefois, dans un témoignage sur les réseaux sociaux, Frédéric Guerra explique que ce nouvel incident s’ajoute à deux précédents actes de vandalisme ou effractions depuis son acquisition du restaurant, il y a tout juste un an.

"J’ai même réglé moi-même l’un des précédents sinistres, par crainte de voir mon assurance résiliée et de ne plus pouvoir assurer correctement l’établissement", affirme-t-il.

Mais le restaurateur souhaite surtout alerter sur la situation autour de son commerce. "C’est tout un quartier qui devient invivable", estime-t-il, dénonçant la présence de nombreuses camionnettes liées à la prostitution sur l’allée Pierre-de-Coubertin, ainsi que des bagarres, des trafics et des scènes de violence dont il affirme que riverains et professionnels sont régulièrement témoins.

Ces accusations s’inscrivent dans un contexte de plaintes récurrentes d’habitants concernant la dégradation du quartier. À la suite d’un précédent article de notre rédaction, la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, avait d’ailleurs souhaité réagir dans nos colonnes à travers une tribune intitulée "Gerland ne doit pas s'habituer à l'inacceptable".

Grégory Doucet reconnaît une situation "extrêmement difficile"

Frédéric Guerra interpelle directement Grégory Doucet et Fanny Dubot. Il estime que la répartition des compétences entre la Ville et la Métropole ne doit pas empêcher une réponse coordonnée.

"Être maire, ce n’est pas simplement constater qu’un problème dépend juridiquement de quelqu’un d’autre. C’est aussi coordonner les services, provoquer des réunions, interpeller les responsables concernés et surtout suivre ce qui est réellement fait sur le terrain", écrit-il.

Le propriétaire de L’Argenson réclame notamment une réunion urgente entre les riverains, les commerçants, les collectifs, les collectivités et les services de sécurité. Il demande également un plan d’action contre les violences et les trafics, des contrôles réguliers sur l’allée Pierre-de-Coubertin et un suivi public des mesures engagées.

"Gerland attend maintenant des actes, pas de nouvelles excuses", conclut-il.

Ce lundi 7 septembre, lors de sa rentrée médiatique devant le club de la presse de Lyon, Grégory Doucet a, lui aussi, évoqué la sécurité à Gerland. Le maire de Lyon a reconnu une situation "extrêmement difficile" et présenté le quartier comme l’une de ses priorités.

L’élu a par ailleurs évoqué ses échanges avec le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, rencontré cet été. "Le courant est bien passé, il veut avancer et coopérer", a-t-il affirmé.

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39 commentaires
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Il faut consulter le 08/09/2026 à 11:18
Libriste Sentdufion a écrit le 08/09/2026 à 07h47

vous avez raison il faut l'intervention de la FINUL et demander aux tour opérateurs d'éviter Lyon car cela ne nous apporte que de l'insécurité!

Apparemment, votre problème de dégagement d’odeur vous est monté à la tête. Sinon, quelque chose d'intelligent à écrire ?

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Greg va t-il sortir de son hibernation ? le 08/09/2026 à 11:01

Greg fait le naïf et fait semblant de comprendre qu’il y a enfin des pb de sécurité dans sa ville! Ce maire prend vraiment les lyonnais pour des imbéciles ! Et dire qu’il va falloir se le supporter pendant 6 ans! Qu’il fasse preuve d’humilité et qu’il parte de lui même, les lyonnais le remercieront!

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Au grand donneur de leçon le 08/09/2026 à 10:59
C'est moi a écrit le 08/09/2026 à 10h48

Peut etre que c'est pas les bobos ecolos qui pleure, mais les 48% de ceux qui ont voter pour quelqu'un d'autre..
Elle est belle votre solidarité je trouve..
Vous faites preuve d'empathie c'est bien..

Les actes ont des conséquences, point barre. On n’a plus les moyens de la compassion ahurie. Contentez vous de vous délecter sur votre vélo.

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Le Maire, à part les petits vélos le 08/09/2026 à 10:52

Il n'y connait pas grand chose à la gestion d'une ville.

A commencer par la gestion d'une composante de base des besoins de la pyramide de Maslow : la sécurité.

Parfois il me fait penser à Macron : tout s'écroule du fait de ses décisions, et il reste manifestement toujours très ravi et heureux...

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C'est moi le 08/09/2026 à 10:48
saco697 a écrit le 08/09/2026 à 10h17

ils ont voté pour Doucet et sa bande de bobos pseudos écolos qui ne pense que primes augmentation de leurs salaires et autres magouilles des gauchos qui n’ont qu’un objectif s’en mettre plein les poches … et les vélos Les VERTS et LFi prônent le « il est interdit d’interdire » voilà le résultat les habitants du 7 eme n’avaient qu’à pas voter pour Les VERTS.. maintenant ils pleurent,souffrent et voient la délinquance de près et leur voitures brûler … c’est la politique des bobos pseudos écolos de la filiale de LFI

Peut etre que c'est pas les bobos ecolos qui pleure, mais les 48% de ceux qui ont voter pour quelqu'un d'autre..
Elle est belle votre solidarité je trouve..
Vous faites preuve d'empathie c'est bien..

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saco697 le 08/09/2026 à 10:17

ils ont voté pour Doucet et sa bande de bobos pseudos écolos qui ne pense que primes augmentation de leurs salaires et autres magouilles des gauchos qui n’ont qu’un objectif s’en mettre plein les poches … et les vélos Les VERTS et LFi prônent le « il est interdit d’interdire » voilà le résultat les habitants du 7 eme n’avaient qu’à pas voter pour Les VERTS.. maintenant ils pleurent,souffrent et voient la délinquance de près et leur voitures brûler … c’est la politique des bobos pseudos écolos de la filiale de LFI

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Bellota le 08/09/2026 à 09:31
la france a Macron a écrit le 08/09/2026 à 06h57

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

10 ans de Macron (+ 5 comme ministre de Hollande) cela fait 15 ans de gauche et d’extrême gauche
Nous sommes foutus

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didid24 le 08/09/2026 à 09:28

C'est vrai que c'est devenu "craignos" à Gerland, surtout vers la place des pavillons et la nouvelle gare routière. Ça zone dur parfois, et c'est super sale des papiers et autres partout. Je ne comprends pas pourquoi les camionnettes sont tolérés ici, cela veut dire que les autorités sont ok pour que la prostitution se passe là et pas ailleurs, pas dans le 6ème. La ville installe des sacs poubelles en plus, pour y mettre préservatifs et autres, c'est consternant. Il suffirait de faire retirer les camionnettes, ce n'est pas compliqué, les camions sont hors d'âge et cela met en danger les riverains et habitants. C'est bien gentil de souligner l'intérêt de ne pas rejeter les personnes en précarité, mais pas en faisant supporter le problème aux habitants eux-mêmes qui doivent se débrouiller avec ces difficultés croissantes. Gerland est mal considéré par les politiques, je vais partir, car rien ne se fera. Même la métropole franchement, vous voyez quelque chose de nouveau avec Sarselli et consorts ? C'est vraiment dommage, le quartier avait un potentiel de fou, et là, je pense que c'est mal parti, on ne change pas un quartier ainsi, du jour au lendemain. Entre la gare routière, bientôt la fête foraine et les camps tolérés un peu partout, on est pas sorti de l'ornière. Bref, il faut partir, cela prendra trop de temps pour que les choses changent, on se transforme comme aux états unis, les gens partent tous dans une maison et le centre ville est pétri de SDF, bon courage pour ceux qui restent.

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On y est........ le 08/09/2026 à 09:18
Cyrielle69 a écrit le 08/09/2026 à 09h10

Les électeurs lyonnais ont voté en mars dernier. Fin de l'histoire. Maintenant, ils assument.
Rendez-vous dans 6 ans, plutôt 7 ans d'ailleurs.
En attendant, je paie une alarme, je ne sors plus après 18 heures et en journée, je suis très vigilante et je sais que je peux mourir dans la rue. C'est comme ça.

bienvenue au Salvador avant Bukele........

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C'est moi le 08/09/2026 à 09:18
Cyrielle69 a écrit le 08/09/2026 à 09h10

Les électeurs lyonnais ont voté en mars dernier. Fin de l'histoire. Maintenant, ils assument.
Rendez-vous dans 6 ans, plutôt 7 ans d'ailleurs.
En attendant, je paie une alarme, je ne sors plus après 18 heures et en journée, je suis très vigilante et je sais que je peux mourir dans la rue. C'est comme ça.

Genre avec le prochain maire la prostitution aura disparu, la pauvreté également, les OQTF seront tous reparti, la drogue sera éradiquer..
Vous voulez voter pour le pere noel?

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Cyrielle69 le 08/09/2026 à 09:10

Les électeurs lyonnais ont voté en mars dernier. Fin de l'histoire. Maintenant, ils assument.
Rendez-vous dans 6 ans, plutôt 7 ans d'ailleurs.
En attendant, je paie une alarme, je ne sors plus après 18 heures et en journée, je suis très vigilante et je sais que je peux mourir dans la rue. C'est comme ça.

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Catalan le 08/09/2026 à 09:02

supprimons toutes les camionnettes et la faune disparaîtra en grande partie.

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Harmonie et vivre ensemble le 08/09/2026 à 08:55

Doucet qui déclarait Lyon ville accueillante avec une politique qui attire les prédateurs, OQTF, délinquants, marginaux violents...qui participent à la montée de la délinquance et de l'ensauvagement de Lyon, ces militants écolos sont un danger pour Lyon.

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Mais pas que le 08/09/2026 à 08:54
Catalan a écrit le 08/09/2026 à 07h36

tu commences par enlever les dizaines de camionnettes pour stationnement permanent et tu règles déjà 80 pour cent du problème de la faune qui traine dans le quartier.

Et virer la gare routière qui amène sont lot de punk à chien. Ah ben non cette espèce a disparu au profit de bien pire : zombies, vendeurs de produits illucites, contrebande de cigarette, etc.
Bref tous les ingrédients pour que ça dégénère (drogues, sexe, alcool ?). Ce quartier est devenu la guil bis.
Bref tout le 7eme devient une sorte de Guillotière géante. Les entreprises qui se sont installées dans le quartier sont ravies !

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C'est moi le 08/09/2026 à 08:53

Je croyais que la prostitution etait interdite..
Et vous voulez mettre le casque obligatoire pour les trottinettes et interdire le voile???
C'est touchant la naïveté...

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Kikavoté le 08/09/2026 à 08:51

La plupart des commerçants de Lyon qui se plaignent, n'habitent pas à Lyon. Inutile de demander qui a voté pour tel ou tel parti politique. Idem pour ceux concernés par les bouchons. C'est comme la future zone de baignade et sois disant concertation, franchement qui peut être en accord avec ce projet autre qu'une personne extérieure à la confluence...
Beaucoup de bêtises ici et là...

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C'est moi le 08/09/2026 à 08:49
Tous ces personnes qui se plaignent a écrit le 08/09/2026 à 06h41

ont ils voté et comment expliquer la victoire de DOUCET?

Vous ne vous dites jamais que toute ces personnes qui se plaignent n'ont sûrement pas voté ecolo?
Ils ont fait 100% de voix les ecolos?
Vous réfléchissez avec quelle parti de votre corp?

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jeanfilouxxx le 08/09/2026 à 08:47

C'est bien fait pour tous ces habitants qui ont voté LFI et escrologistes ! Et profitez bien car ça ne va pas s'arranger avec vos élus du 7eme ... vous aurez sans doute droit à une fresque apaisé et des cours de théâtre inclusif.....

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Watt le 08/09/2026 à 08:47

Les habitants du quartier ont voté pour ça.

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Jacques20 le 08/09/2026 à 08:45
Voilà, voilà a écrit le 08/09/2026 à 08h33

Le 7eme a voté ecolo et LFI avec un très bon score.
La situation que les habitants vivent, correspond tout à fait à ce qui a été promis lors de la campagne électorale : du social, de l'assistanat et de l'apaisement.
Je ne comprends pas où est le problème ?

Où vois-tu ton apaisement, ici ?

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Jacques20 le 08/09/2026 à 08:39
Tous ces personnes qui se plaignent a écrit le 08/09/2026 à 06h41

ont ils voté et comment expliquer la victoire de DOUCET?

On est nombreux à ne pas avoir voté à gauche. Comment expliquer ? Ils étaient plus nombreux de l'autre côté et il y a ceux qui n'ont pas voté, ce n'est pas notre faute à nous, quand même ? Vous avez de ces réflexions.

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Voilà, voilà le 08/09/2026 à 08:33
Pas de quoi plastroner a écrit le 08/09/2026 à 08h21

Doucet a gagné avec 1,5% de voix en plus, c'est une victoire très serrée, c'est la démocratie, et nombre de lyonnais voulaient vraiment dégager Doucet.

Pour preuve les écolos ont perdu le 5ème et la métropole.

Dans le 7ème visiblement les gens n'ont pas assez souffert, c'est dorénavant en bonne voie, plus de sang à verser, plus de larmes à venir...

Le 7eme a voté ecolo et LFI avec un très bon score.
La situation que les habitants vivent, correspond tout à fait à ce qui a été promis lors de la campagne électorale : du social, de l'assistanat et de l'apaisement.
Je ne comprends pas où est le problème ?

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Lyon intra muros le 08/09/2026 à 08:30

les bobos parisiens venus en masse ont permis l'élection de la secte gauchiste à la mairie. Bon 50,67% des voix, pour un sortant il n'y a pas de quoi pavoiser.
Néanmoins, vouloir nous imposer la colline du crack, telle celle de Paris, fruit d'années de gestion gauchiste ca ne va pas le faire à Lyon.
Courage, encore quelques années de résistance, et avec l'aide de la métropole, qui elle aime les lyonnais et se soucie des résidents, bientôt tout cela ne sera plus qu'un cauchemar......restera à réparer les dégâts, mais bon payer pour sa liberté et sa sécurité, sa dignité retrouvée, ca me va.....

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mirou69 le 08/09/2026 à 08:26
Argenson bidon a écrit le 08/09/2026 à 07h44

Lorsque tu as acheté à bas prix ton resto tu connaissais la situation. Rien de nouveau. Ne viens pas pleurnicher maintenant et adresse toi à ta copine Sarselli.

Pourquoi Sarselli ? C’est à Doucet d’agir

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Pas de quoi plastroner le 08/09/2026 à 08:21
Tous ces personnes qui se plaignent a écrit le 08/09/2026 à 06h41

ont ils voté et comment expliquer la victoire de DOUCET?

Doucet a gagné avec 1,5% de voix en plus, c'est une victoire très serrée, c'est la démocratie, et nombre de lyonnais voulaient vraiment dégager Doucet.

Pour preuve les écolos ont perdu le 5ème et la métropole.

Dans le 7ème visiblement les gens n'ont pas assez souffert, c'est dorénavant en bonne voie, plus de sang à verser, plus de larmes à venir...

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Fake Hunter le 08/09/2026 à 07:59
Argenson bidon a écrit le 08/09/2026 à 07h44

Lorsque tu as acheté à bas prix ton resto tu connaissais la situation. Rien de nouveau. Ne viens pas pleurnicher maintenant et adresse toi à ta copine Sarselli.

c'est faux Gerland était un quartier ouvrier, il est devenu petit à petit un quartier de truands parce que laissé à l'abandon par...(auto-censure sinon ça passe pas) Cqfd

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teddydmontreal le 08/09/2026 à 07:58
Argenson bidon a écrit le 08/09/2026 à 07h44

Lorsque tu as acheté à bas prix ton resto tu connaissais la situation. Rien de nouveau. Ne viens pas pleurnicher maintenant et adresse toi à ta copine Sarselli.

votre post pue le règlement de compte

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roco le 08/09/2026 à 07:56

je ne reconnais plus ma ville : quelle tristesse ! Merci Mr Doucet ….

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Libriste Sentdufion le 08/09/2026 à 07:47
Le Parti de Loi et d'Ordre a écrit le 08/09/2026 à 07h20

Les soldats de l'opération Sentinelle doivent intervenir pour établir des check-points et enforcer un couvre-feu INDISPENSABLE dès le coucher du soleil. Un quartier de hors de lois ne mérite pas certaines libertés fondamentales jusqu'au nouvel ordre.

vous avez raison il faut l'intervention de la FINUL et demander aux tour opérateurs d'éviter Lyon car cela ne nous apporte que de l'insécurité!

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Argenson bidon le 08/09/2026 à 07:44

Lorsque tu as acheté à bas prix ton resto tu connaissais la situation. Rien de nouveau. Ne viens pas pleurnicher maintenant et adresse toi à ta copine Sarselli.

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Ex Précisions le 08/09/2026 à 07:43

L’Argenson a 2 drapeaux français qui flottent au dessus de sa devanture, il est certainement plus ciblé à cause de ça, donc c'est signé cette délinquance...

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Siamo tutti antiLFI le 08/09/2026 à 07:41

Faut pas se plaindre, c'est juste le résultat du vote des castors

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Catalan le 08/09/2026 à 07:36

tu commences par enlever les dizaines de camionnettes pour stationnement permanent et tu règles déjà 80 pour cent du problème de la faune qui traine dans le quartier.

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Bribri2 le 08/09/2026 à 07:21
Tous ces personnes qui se plaignent a écrit le 08/09/2026 à 06h41

ont ils voté et comment expliquer la victoire de DOUCET?

Ils sont aveuglés comme ceux qu'ils ont mis aux pouvoir à la mairie.....je ne vois que cette explication

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Le Parti de Loi et d'Ordre le 08/09/2026 à 07:20

Les soldats de l'opération Sentinelle doivent intervenir pour établir des check-points et enforcer un couvre-feu INDISPENSABLE dès le coucher du soleil. Un quartier de hors de lois ne mérite pas certaines libertés fondamentales jusqu'au nouvel ordre.

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pie69 le 08/09/2026 à 07:18

Lyon paie les 5 ans d’écologisme : pistes cyclables au lieu de sécurité des habitants. Et pourtant les lyonnais ont revoté Doucet : alors ne pas se plaindre !!!

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hors sujet le 08/09/2026 à 07:13

les prix du gasoil et l’essence on explose tout à augmenter depuis le début du mois dans les magasins on attend quoi pour sortir dans réclamer nos droits les médias passent leurs journées à se moquer de nous avec des sujets lunaires on peut plus de cette situation

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En même temps le 08/09/2026 à 07:09
Tous ces personnes qui se plaignent a écrit le 08/09/2026 à 06h41

ont ils voté et comment expliquer la victoire de DOUCET?

Ce sont des faites ce que je dis pas ce que je fais

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Tremoulinoi le 08/09/2026 à 07:07

pour Doucet et la gauche La sécurité est un sujet lointain à éviter se voiler la face et sa devise..

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la france a Macron le 08/09/2026 à 06:57

10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumière

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Kassos le 08/09/2026 à 06:53

La prochaine fois on vote pas Macron bis et pas écolo !

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Tous ces personnes qui se plaignent le 08/09/2026 à 06:41

ont ils voté et comment expliquer la victoire de DOUCET?

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