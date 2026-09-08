Une nouvelle dégradation qui ravive les inquiétudes à Gerland. Frédéric Guerra, propriétaire du restaurant L’Argenson, affirme qu’une vitre de son établissement a été brisée dans la nuit de samedi à dimanche. L'agent de joueurs, évoque un impact de balle, sans que cette origine soit établie à ce stade.
Pour l'heure ni balle ni douille n’ont été retrouvées par les enquêteurs, à l’intérieur ou à l’extérieur du restaurant. La vitre endommagée donne sur une salle intérieure de l’établissement, situé allée Pierre-de-Coubertin.
Toutefois, dans un témoignage sur les réseaux sociaux, Frédéric Guerra explique que ce nouvel incident s’ajoute à deux précédents actes de vandalisme ou effractions depuis son acquisition du restaurant, il y a tout juste un an.
"J’ai même réglé moi-même l’un des précédents sinistres, par crainte de voir mon assurance résiliée et de ne plus pouvoir assurer correctement l’établissement", affirme-t-il.
Mais le restaurateur souhaite surtout alerter sur la situation autour de son commerce. "C’est tout un quartier qui devient invivable", estime-t-il, dénonçant la présence de nombreuses camionnettes liées à la prostitution sur l’allée Pierre-de-Coubertin, ainsi que des bagarres, des trafics et des scènes de violence dont il affirme que riverains et professionnels sont régulièrement témoins.
Ces accusations s’inscrivent dans un contexte de plaintes récurrentes d’habitants concernant la dégradation du quartier. À la suite d’un précédent article de notre rédaction, la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, avait d’ailleurs souhaité réagir dans nos colonnes à travers une tribune intitulée "Gerland ne doit pas s'habituer à l'inacceptable".
Grégory Doucet reconnaît une situation "extrêmement difficile"
Frédéric Guerra interpelle directement Grégory Doucet et Fanny Dubot. Il estime que la répartition des compétences entre la Ville et la Métropole ne doit pas empêcher une réponse coordonnée.
"Être maire, ce n’est pas simplement constater qu’un problème dépend juridiquement de quelqu’un d’autre. C’est aussi coordonner les services, provoquer des réunions, interpeller les responsables concernés et surtout suivre ce qui est réellement fait sur le terrain", écrit-il.
Le propriétaire de L’Argenson réclame notamment une réunion urgente entre les riverains, les commerçants, les collectifs, les collectivités et les services de sécurité. Il demande également un plan d’action contre les violences et les trafics, des contrôles réguliers sur l’allée Pierre-de-Coubertin et un suivi public des mesures engagées.
"Gerland attend maintenant des actes, pas de nouvelles excuses", conclut-il.
Ce lundi 7 septembre, lors de sa rentrée médiatique devant le club de la presse de Lyon, Grégory Doucet a, lui aussi, évoqué la sécurité à Gerland. Le maire de Lyon a reconnu une situation "extrêmement difficile" et présenté le quartier comme l’une de ses priorités.
L’élu a par ailleurs évoqué ses échanges avec le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, rencontré cet été. "Le courant est bien passé, il veut avancer et coopérer", a-t-il affirmé.
Apparemment, votre problème de dégagement d’odeur vous est monté à la tête. Sinon, quelque chose d'intelligent à écrire ?Signaler Répondre
Greg fait le naïf et fait semblant de comprendre qu’il y a enfin des pb de sécurité dans sa ville! Ce maire prend vraiment les lyonnais pour des imbéciles ! Et dire qu’il va falloir se le supporter pendant 6 ans! Qu’il fasse preuve d’humilité et qu’il parte de lui même, les lyonnais le remercieront!Signaler Répondre
Les actes ont des conséquences, point barre. On n’a plus les moyens de la compassion ahurie. Contentez vous de vous délecter sur votre vélo.Signaler Répondre
Il n'y connait pas grand chose à la gestion d'une ville.Signaler Répondre
A commencer par la gestion d'une composante de base des besoins de la pyramide de Maslow : la sécurité.
Parfois il me fait penser à Macron : tout s'écroule du fait de ses décisions, et il reste manifestement toujours très ravi et heureux...
Peut etre que c'est pas les bobos ecolos qui pleure, mais les 48% de ceux qui ont voter pour quelqu'un d'autre..Signaler Répondre
Elle est belle votre solidarité je trouve..
Vous faites preuve d'empathie c'est bien..
ils ont voté pour Doucet et sa bande de bobos pseudos écolos qui ne pense que primes augmentation de leurs salaires et autres magouilles des gauchos qui n’ont qu’un objectif s’en mettre plein les poches … et les vélos Les VERTS et LFi prônent le « il est interdit d’interdire » voilà le résultat les habitants du 7 eme n’avaient qu’à pas voter pour Les VERTS.. maintenant ils pleurent,souffrent et voient la délinquance de près et leur voitures brûler … c’est la politique des bobos pseudos écolos de la filiale de LFISignaler Répondre
10 ans de Macron (+ 5 comme ministre de Hollande) cela fait 15 ans de gauche et d’extrême gaucheSignaler Répondre
Nous sommes foutus
C'est vrai que c'est devenu "craignos" à Gerland, surtout vers la place des pavillons et la nouvelle gare routière. Ça zone dur parfois, et c'est super sale des papiers et autres partout. Je ne comprends pas pourquoi les camionnettes sont tolérés ici, cela veut dire que les autorités sont ok pour que la prostitution se passe là et pas ailleurs, pas dans le 6ème. La ville installe des sacs poubelles en plus, pour y mettre préservatifs et autres, c'est consternant. Il suffirait de faire retirer les camionnettes, ce n'est pas compliqué, les camions sont hors d'âge et cela met en danger les riverains et habitants. C'est bien gentil de souligner l'intérêt de ne pas rejeter les personnes en précarité, mais pas en faisant supporter le problème aux habitants eux-mêmes qui doivent se débrouiller avec ces difficultés croissantes. Gerland est mal considéré par les politiques, je vais partir, car rien ne se fera. Même la métropole franchement, vous voyez quelque chose de nouveau avec Sarselli et consorts ? C'est vraiment dommage, le quartier avait un potentiel de fou, et là, je pense que c'est mal parti, on ne change pas un quartier ainsi, du jour au lendemain. Entre la gare routière, bientôt la fête foraine et les camps tolérés un peu partout, on est pas sorti de l'ornière. Bref, il faut partir, cela prendra trop de temps pour que les choses changent, on se transforme comme aux états unis, les gens partent tous dans une maison et le centre ville est pétri de SDF, bon courage pour ceux qui restent.Signaler Répondre
bienvenue au Salvador avant Bukele........Signaler Répondre
Genre avec le prochain maire la prostitution aura disparu, la pauvreté également, les OQTF seront tous reparti, la drogue sera éradiquer..Signaler Répondre
Vous voulez voter pour le pere noel?
Les électeurs lyonnais ont voté en mars dernier. Fin de l'histoire. Maintenant, ils assument.Signaler Répondre
Rendez-vous dans 6 ans, plutôt 7 ans d'ailleurs.
En attendant, je paie une alarme, je ne sors plus après 18 heures et en journée, je suis très vigilante et je sais que je peux mourir dans la rue. C'est comme ça.
supprimons toutes les camionnettes et la faune disparaîtra en grande partie.Signaler Répondre
Doucet qui déclarait Lyon ville accueillante avec une politique qui attire les prédateurs, OQTF, délinquants, marginaux violents...qui participent à la montée de la délinquance et de l'ensauvagement de Lyon, ces militants écolos sont un danger pour Lyon.Signaler Répondre
Et virer la gare routière qui amène sont lot de punk à chien. Ah ben non cette espèce a disparu au profit de bien pire : zombies, vendeurs de produits illucites, contrebande de cigarette, etc.Signaler Répondre
Bref tous les ingrédients pour que ça dégénère (drogues, sexe, alcool ?). Ce quartier est devenu la guil bis.
Bref tout le 7eme devient une sorte de Guillotière géante. Les entreprises qui se sont installées dans le quartier sont ravies !
Je croyais que la prostitution etait interdite..Signaler Répondre
Et vous voulez mettre le casque obligatoire pour les trottinettes et interdire le voile???
C'est touchant la naïveté...
La plupart des commerçants de Lyon qui se plaignent, n'habitent pas à Lyon. Inutile de demander qui a voté pour tel ou tel parti politique. Idem pour ceux concernés par les bouchons. C'est comme la future zone de baignade et sois disant concertation, franchement qui peut être en accord avec ce projet autre qu'une personne extérieure à la confluence...Signaler Répondre
Beaucoup de bêtises ici et là...
Vous ne vous dites jamais que toute ces personnes qui se plaignent n'ont sûrement pas voté ecolo?Signaler Répondre
Ils ont fait 100% de voix les ecolos?
Vous réfléchissez avec quelle parti de votre corp?
C'est bien fait pour tous ces habitants qui ont voté LFI et escrologistes ! Et profitez bien car ça ne va pas s'arranger avec vos élus du 7eme ... vous aurez sans doute droit à une fresque apaisé et des cours de théâtre inclusif.....Signaler Répondre
Les habitants du quartier ont voté pour ça.Signaler Répondre
Où vois-tu ton apaisement, ici ?Signaler Répondre
On est nombreux à ne pas avoir voté à gauche. Comment expliquer ? Ils étaient plus nombreux de l'autre côté et il y a ceux qui n'ont pas voté, ce n'est pas notre faute à nous, quand même ? Vous avez de ces réflexions.Signaler Répondre
Le 7eme a voté ecolo et LFI avec un très bon score.Signaler Répondre
La situation que les habitants vivent, correspond tout à fait à ce qui a été promis lors de la campagne électorale : du social, de l'assistanat et de l'apaisement.
Je ne comprends pas où est le problème ?
les bobos parisiens venus en masse ont permis l'élection de la secte gauchiste à la mairie. Bon 50,67% des voix, pour un sortant il n'y a pas de quoi pavoiser.Signaler Répondre
Néanmoins, vouloir nous imposer la colline du crack, telle celle de Paris, fruit d'années de gestion gauchiste ca ne va pas le faire à Lyon.
Courage, encore quelques années de résistance, et avec l'aide de la métropole, qui elle aime les lyonnais et se soucie des résidents, bientôt tout cela ne sera plus qu'un cauchemar......restera à réparer les dégâts, mais bon payer pour sa liberté et sa sécurité, sa dignité retrouvée, ca me va.....
Pourquoi Sarselli ? C’est à Doucet d’agirSignaler Répondre
Doucet a gagné avec 1,5% de voix en plus, c'est une victoire très serrée, c'est la démocratie, et nombre de lyonnais voulaient vraiment dégager Doucet.Signaler Répondre
Pour preuve les écolos ont perdu le 5ème et la métropole.
Dans le 7ème visiblement les gens n'ont pas assez souffert, c'est dorénavant en bonne voie, plus de sang à verser, plus de larmes à venir...
c'est faux Gerland était un quartier ouvrier, il est devenu petit à petit un quartier de truands parce que laissé à l'abandon par...(auto-censure sinon ça passe pas) CqfdSignaler Répondre
votre post pue le règlement de compteSignaler Répondre
je ne reconnais plus ma ville : quelle tristesse ! Merci Mr Doucet ….Signaler Répondre
vous avez raison il faut l'intervention de la FINUL et demander aux tour opérateurs d'éviter Lyon car cela ne nous apporte que de l'insécurité!Signaler Répondre
Lorsque tu as acheté à bas prix ton resto tu connaissais la situation. Rien de nouveau. Ne viens pas pleurnicher maintenant et adresse toi à ta copine Sarselli.Signaler Répondre
L’Argenson a 2 drapeaux français qui flottent au dessus de sa devanture, il est certainement plus ciblé à cause de ça, donc c'est signé cette délinquance...Signaler Répondre
Faut pas se plaindre, c'est juste le résultat du vote des castorsSignaler Répondre
tu commences par enlever les dizaines de camionnettes pour stationnement permanent et tu règles déjà 80 pour cent du problème de la faune qui traine dans le quartier.Signaler Répondre
Ils sont aveuglés comme ceux qu'ils ont mis aux pouvoir à la mairie.....je ne vois que cette explicationSignaler Répondre
Les soldats de l'opération Sentinelle doivent intervenir pour établir des check-points et enforcer un couvre-feu INDISPENSABLE dès le coucher du soleil. Un quartier de hors de lois ne mérite pas certaines libertés fondamentales jusqu'au nouvel ordre.Signaler Répondre
Lyon paie les 5 ans d’écologisme : pistes cyclables au lieu de sécurité des habitants. Et pourtant les lyonnais ont revoté Doucet : alors ne pas se plaindre !!!Signaler Répondre
les prix du gasoil et l’essence on explose tout à augmenter depuis le début du mois dans les magasins on attend quoi pour sortir dans réclamer nos droits les médias passent leurs journées à se moquer de nous avec des sujets lunaires on peut plus de cette situationSignaler Répondre
Ce sont des faites ce que je dis pas ce que je faisSignaler Répondre
pour Doucet et la gauche La sécurité est un sujet lointain à éviter se voiler la face et sa devise..Signaler Répondre
10ans de Macron avec une gouvernance de droite et d’extrême droite Retailleau, Darmanin, Édouard Philippe et le Mozart de l’économie Bruno Lemaire ont mené la France dans la misère la France est dans un tunnel sans lumière vivement que la vraie gauche prenne le pouvoir afin de sortir la France de ce tunnel et de la conduire vers la lumièreSignaler Répondre
La prochaine fois on vote pas Macron bis et pas écolo !Signaler Répondre
ont ils voté et comment expliquer la victoire de DOUCET?Signaler Répondre