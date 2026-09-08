Une nouvelle dégradation qui ravive les inquiétudes à Gerland. Frédéric Guerra, propriétaire du restaurant L’Argenson, affirme qu’une vitre de son établissement a été brisée dans la nuit de samedi à dimanche. L'agent de joueurs, évoque un impact de balle, sans que cette origine soit établie à ce stade.

Pour l'heure ni balle ni douille n’ont été retrouvées par les enquêteurs, à l’intérieur ou à l’extérieur du restaurant. La vitre endommagée donne sur une salle intérieure de l’établissement, situé allée Pierre-de-Coubertin.

Toutefois, dans un témoignage sur les réseaux sociaux, Frédéric Guerra explique que ce nouvel incident s’ajoute à deux précédents actes de vandalisme ou effractions depuis son acquisition du restaurant, il y a tout juste un an.

"J’ai même réglé moi-même l’un des précédents sinistres, par crainte de voir mon assurance résiliée et de ne plus pouvoir assurer correctement l’établissement", affirme-t-il.

Mais le restaurateur souhaite surtout alerter sur la situation autour de son commerce. "C’est tout un quartier qui devient invivable", estime-t-il, dénonçant la présence de nombreuses camionnettes liées à la prostitution sur l’allée Pierre-de-Coubertin, ainsi que des bagarres, des trafics et des scènes de violence dont il affirme que riverains et professionnels sont régulièrement témoins.

Ces accusations s’inscrivent dans un contexte de plaintes récurrentes d’habitants concernant la dégradation du quartier. À la suite d’un précédent article de notre rédaction, la maire du 7e arrondissement, Fanny Dubot, avait d’ailleurs souhaité réagir dans nos colonnes à travers une tribune intitulée "Gerland ne doit pas s'habituer à l'inacceptable".

Grégory Doucet reconnaît une situation "extrêmement difficile"

Frédéric Guerra interpelle directement Grégory Doucet et Fanny Dubot. Il estime que la répartition des compétences entre la Ville et la Métropole ne doit pas empêcher une réponse coordonnée.

"Être maire, ce n’est pas simplement constater qu’un problème dépend juridiquement de quelqu’un d’autre. C’est aussi coordonner les services, provoquer des réunions, interpeller les responsables concernés et surtout suivre ce qui est réellement fait sur le terrain", écrit-il.

Le propriétaire de L’Argenson réclame notamment une réunion urgente entre les riverains, les commerçants, les collectifs, les collectivités et les services de sécurité. Il demande également un plan d’action contre les violences et les trafics, des contrôles réguliers sur l’allée Pierre-de-Coubertin et un suivi public des mesures engagées.

"Gerland attend maintenant des actes, pas de nouvelles excuses", conclut-il.

Ce lundi 7 septembre, lors de sa rentrée médiatique devant le club de la presse de Lyon, Grégory Doucet a, lui aussi, évoqué la sécurité à Gerland. Le maire de Lyon a reconnu une situation "extrêmement difficile" et présenté le quartier comme l’une de ses priorités.

L’élu a par ailleurs évoqué ses échanges avec le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, rencontré cet été. "Le courant est bien passé, il veut avancer et coopérer", a-t-il affirmé.