Gerland : le futur cœur battant des Girondins sort de terre

Le nord de Gerland continue sa métamorphose. Après plus d’une décennie d’aménagement, la ZAC des Girondins franchit une nouvelle étape avec la création d’un pôle sportif, social et culturel appelé à devenir l’un des centres névralgiques du 7e arrondissement.

Engagé en 2012 sur 17 hectares, le projet des Girondins vise à créer une nouvelle centralité à Gerland nord. À terme, le programme comprend 2 900 logements, dont près de 80% étaient déjà livrés en juin 2025, 63 400 m² de bureaux, 9400 m² de commerces et 17 100 m² d’équipements publics et privés. Les espaces publics occupent à eux seuls 75 000 m², soit davantage que la place Bellecour.

Implanté à proximité immédiate de la place Vaclav Havel, inaugurée en juillet dernier, le futur pôle sportif, social et culturel s’étendra sur 3000 m². Conçu par le cabinet Badia Berger Architectes, le bâtiment s’inspire des anciennes halles industrielles du site, dans une écriture contemporaine largement tournée vers le bois.

L’équipement vise le niveau 3 du label bâtiments biosourcés et le label E4C1. Il produira plus d’énergie qu’il n’en consommera grâce notamment à 600 m² de panneaux photovoltaïques en toiture. Le projet prévoit également 200 m² de toitures végétalisées et un raccordement au chauffage urbain.

Organisé sur deux niveaux autour d’un patio central, le pôle accueillera une salle polyvalente de 140 m² en rez-de-chaussée, utilisable de manière autonome pour réunions, conférences et activités associatives. À l’étage, un gymnase d’environ 300 m², adapté notamment au basket 3x3 et au badminton, ainsi qu’une salle de danse de 120 m² verront le jour, avec vestiaires attenants.

Une crèche intégrée au projet

Le bâtiment comprendra également un établissement d’accueil du jeune enfant de 60 berceaux. La crèche, organisée en U autour d’une cour protégée et paysagée, disposera d’une cuisine sur place pour la préparation des repas. Les salles d’activités bénéficieront d’une ouverture sur la cour, pensée comme un espace central du projet pédagogique.

Le jardin extérieur du pôle s’ouvrira sur la place Vaclav Havel, prolongeant les espaces publics végétalisés du quartier.

Deux structures ont été retenues pour faire vivre les lieux. La MJC Jean Macé pilotera le pôle sportif, social et culturel. Implantée dans le 7e arrondissement depuis près de 60 ans, elle prévoit un accueil de loisirs pour les 3-11 ans, un espace dédié aux 11-17 ans, des ateliers parents-enfants et une programmation culturelle et sportive de proximité.

La crèche sera gérée par l’association Alfa3a, spécialisée dans la petite enfance. Le projet éducatif mettra l’accent sur l’éveil, l’autonomie et le lien avec les familles, avec des passerelles prévues vers les activités du pôle.

Pensé comme un lieu repère, ouvert du matin au soir, le futur équipement ambitionne d’ancrer durablement la "ville du quart d’heure" dans ce secteur en pleine mutation.