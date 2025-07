Lyon : la place Vaclav Havel, symbole de tout ce que les écologistes voulaient bien faire durant le mandat ?

Ce nouvel espace, pensé par les habitants, propose une aire ludique inclusive, un mur de brumisateurs, ainsi qu’un espace végétalisé.

Appelée désormais "place-jardin", la place est pensée comme un îlot de fraîcheur végétalisé avec une forte présence végétale, des zones ombragées, des revêtements des sols clairs et un boisement au droit de l’espace de rétention et d’infiltration. Cette nouvelle place souhaite répondre aux enjeux climatiques avec une gestion de l’eau exemplaire et une forte présence végétale. Elle accueille 147 arbres, 2 100 m² de surfaces plantées, dont 1 000 m² de massifs infiltrants, ainsi qu’un jardin partagé de 200 m².

"Ancien site industriel, le quartier des Girondins est au cœur d’une transformation ambitieuse qui vise à répondre aux enjeux d'habitat, de mixité et de transition écologique. Ici ce sont près de 150 arbres qui ont été plantés, un jardin partagé a été réalisé et des brumisateurs ont été installés", déclare Grégory Doucet, maire de Lyon.

Au centre de la place, les habitants pourront retrouver une aire ludique pour les enfants comme pour les adultes. L’espace de jeux est accessible à tous de 7 à 77 ans dans un cadre sécurisé. Un système de brumisation a également été mis en place. Vingt buses de brumisation légère et les 3 rampes de brume puissantes ont été intégrées dans un "mure de brume", activables par un bouton. Ce système vise à rafraîchir l’air ambiant lors des jours de forte chaleur.

Une concertation avec les habitants pour penser la place

L’aménagement de la place est un projet qui a été longuement réfléchi. Les premières concertations ont débuté en 2021 pour mettre à jour les intentions initiales de la ZAC, lancées en 2013, aux attentes actuelles des usagers du quartier. Un questionnaire avec près de 1 000 réponses, une journée d’ateliers participatifs, et l’implication de 101 élèves issus du groupe scolaire Françoise Héritier et du collège Gisèle Halimi, ont permis de mettre en avant les volontés des habitants pour ce projet.

Le montant des travaux s’élève à 2,35 millions d’euros HT.