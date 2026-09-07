Sécurité

Près de Lyon : trois départs de feu au centre de rétention, le préfet se rend sur place après un week-end de violences

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Près de Lyon : trois départs de feu au centre de rétention, le préfet se rend sur place après un week-end de violences

Après les violences et dégradations survenues ce week-end au centre de rétention administrative 2, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, s’est rendu sur place ce lundi matin.

Trois départs de feu volontaires ont été recensés samedi 5 septembre au centre de rétention administrative (CRA) 2 de Lyon, situé à Colombier-Saugnieu, près de l’aéroport Saint-Exupéry.

Les pompiers sont intervenus, tandis que des effectifs de la Compagnie départementale d’intervention (CDI) ont été mobilisés en renfort de la police aux frontières.

Un policier et un agent de sécurité, légèrement intoxiqués par les fumées, ont été transportés à l’hôpital. Selon les informations rapportées par nos confrères, tous deux ont depuis pu quitter l’établissement hospitalier.

Le préfet rencontre les agents de la police aux frontières

Ce lundi 7 septembre au matin, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, s’est rendu au CRA. Ce dernier était accompagné du préfet délégué pour la défense et la sécurité, Antoine Guérin, ainsi que du directeur interdépartemental de la police nationale, Nelson Bouard.

Ils ont rencontré les personnels de la police aux frontières chargés du fonctionnement des deux centres de rétention administrative de la région.

La préfecture précise que le préfet les a assurés de son "soutien total face aux violences et dégradations commises ce week-end". Les services de l'État rappellent également que ces agents "jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les filières d’immigration illégale."

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Centre de rétention administrative

Étienne Guyot

6 commentaires
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Ex Précisions le 07/09/2026 à 19:32

Il faut des distributions de baffes il n'y a que ça qu'ils comprennent.
Comme dans le film "Les sous-doués", avec une sucette s'ils ont été sages ;-)

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josette le 07/09/2026 à 19:24
FRANCKLEBOF a écrit le 07/09/2026 à 18h49

Pour te faire jacter !! 🤣

Eh oui je n'ai pas d'état d'âme pour des gens qui mettent le feu pour faire cramer les gardiens ou pour aller à l'encontre de la loi. S'ils veulent se comporter en criminel je ne vois pas pourquoi on ne les traiterait pas comme.

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moi le 07/09/2026 à 18:51

en espérant que les travaux de remise en état ne seront pas trop long, pas normal qu ils vivent dans des locaux insalubres....

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FRANCKLEBOF le 07/09/2026 à 18:49
josette a écrit le 07/09/2026 à 18h18

Ils mettent le feu volontairement alors pourquoi appeler les pompiers.

Pour te faire jacter !! 🤣

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josette le 07/09/2026 à 18:18

Ils mettent le feu volontairement alors pourquoi appeler les pompiers.

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la solution le 07/09/2026 à 18:08

Mettre tout ce beau monde dans un avion et retour à l'expéditeur !

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