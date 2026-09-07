Près de Lyon : trois départs de feu au centre de rétention, le préfet se rend sur place après un week-end de violences

Trois départs de feu volontaires ont été recensés samedi 5 septembre au centre de rétention administrative (CRA) 2 de Lyon, situé à Colombier-Saugnieu, près de l’aéroport Saint-Exupéry.

Les pompiers sont intervenus, tandis que des effectifs de la Compagnie départementale d’intervention (CDI) ont été mobilisés en renfort de la police aux frontières.

Un policier et un agent de sécurité, légèrement intoxiqués par les fumées, ont été transportés à l’hôpital. Selon les informations rapportées par nos confrères, tous deux ont depuis pu quitter l’établissement hospitalier.

Le préfet rencontre les agents de la police aux frontières

Ce lundi 7 septembre au matin, le préfet du Rhône, Étienne Guyot, s’est rendu au CRA. Ce dernier était accompagné du préfet délégué pour la défense et la sécurité, Antoine Guérin, ainsi que du directeur interdépartemental de la police nationale, Nelson Bouard.

Ils ont rencontré les personnels de la police aux frontières chargés du fonctionnement des deux centres de rétention administrative de la région.

La préfecture précise que le préfet les a assurés de son "soutien total face aux violences et dégradations commises ce week-end". Les services de l'État rappellent également que ces agents "jouent un rôle essentiel dans la lutte contre les filières d’immigration illégale."