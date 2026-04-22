Lors du Conseil des ministres de ce mercredi 22 avril, Étienne Guyot a été désigné préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, succédant à Fabienne Buccio.

Jusqu’ici en poste en Nouvelle-Aquitaine depuis 2023, ce haut fonctionnaire de 64 ans dispose d’un parcours solide au sein de l'administration territoriale. Formé à Sciences Po Paris et titulaire d’une licence de lettres, il a occupé de nombreux postes préfectoraux au fil de sa carrière.

Étienne Guyot a notamment été préfet du Gers, des Landes, puis de Meurthe-et-Moselle avant de diriger la région Occitanie entre 2018 et 2023, puis celle de Nouvelle-Aquitaine.

Son parcours inclut également des fonctions en cabinet ministériel, notamment auprès de Nicolas Sarkozy et de Dominique de Villepin, ainsi qu’un passage comme directeur de cabinet de Michel Mercier au ministère de l’Aménagement du territoire. Il a aussi collaboré avec Philippe Richert.

Avant son retour dans le corps préfectoral, il a dirigé la Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-de-France.

Sa nomination à Lyon n’a rien d’un saut dans l’inconnu : entre 1992 et 1994, il avait déjà exercé dans le département du Rhône en tant que sous-préfet.