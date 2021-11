Avenir d'Interpol à Lyon : le préfet prend les choses en main et va réunir Doucet, Bernard et Wauquiez

Depuis quelque temps, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a fait savoir son mécontentement quant au manque supposé d'action de Grégory Doucet, maire de Lyon, pour favoriser l'extension des locaux de l'organisation policière dans le 6e arrondissement.

Devant la presse lors de sa visite entre Rhône et Saône début octobre, l'homme d'Etat avait demandé aux élus locaux de soutenir le projet estimé à 50 millions d'euros. Un courrier gouvernemental a même été adressé fin octobre aux sièges de la Ville, de la Métropole de Bruno Bernard (EELV) et de la Région de Laurent Wauquiez (LR).

C'est alors que Grégory Doucet avait déclaré qu'il attendait qu'on lui présente "un dossier sérieux". Depuis, la situation semble s'enliser. C'était sans compter sur l'intervention du préfet Pascal Mailhos, annoncée par la préfecture ce vendredi à nos confrères du Progrès.

L'énarque a officiellement convié Bruno Bernard, Laurent Wauquiez et Grégory Doucet à une réunion qui devrait avoir lieu dans les prochains jours. Le représentant de l'Etat à Lyon aura pour mission de rappeler aux décideurs locaux l'importance stratégique d'Interpol à Lyon et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc celle de mettre la main au portefeuille sous peine de voir la France se ridiculiser avec un éventuel départ de l'organisation.

Cette discussion fera-t-elle s'arrêter les piques envoyées sur les réseaux sociaux par les différents belligérants ?