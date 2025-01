Jehan-Eric Winckler nommé préfet délégué à la reconstruction après les inondations d'octobre 2024 au sud de Lyon

Les 16 et 17 octobre derniers, un épisode météorologique exceptionnel a frappé les départements de la Loire, de la Haute-Loire, de l’Ardèche, du Rhône et, dans une moindre mesure, l’Isère et la Lozère. Ces intempéries ont provoqué des inondations majeures et des glissements de terrain, causant des destructions importantes dans plusieurs communes.

Face à l’ampleur des dégâts, le gouvernement a décidé de nommer Jehan-Eric Winckler en qualité de préfet délégué à la reconstruction.

Selon le communiqué de la Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes, Fabienne Buccio, ce dernier aura pour mission de coordonner les actions à l’échelle interdépartementale, en lien étroit avec les préfets des départements concernés.

Jehan-Eric Winckler est un haut fonctionnaire, diplômé de l’ENA et titulaire d’un DEA en relations internationales. Officier de l’armée active en début de carrière, il a également obtenu le brevet du Centre des hautes études sur l’Afrique et l’Asie modernes (CHEAAM).

Son parcours administratif est marqué par des postes de responsabilité, notamment en tant que directeur de cabinet du préfet des Alpes-Maritimes et secrétaire général de la préfecture de l’Aisne. Chevalier de la Légion d’honneur et de l’Ordre National du Mérite, Avant cette nomination, il occupait le poste de sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Germain en Laye dans les Yvelines.

"Il animera l’action interministérielle des services de l’État, des agences et des opérateurs publics, tels que l’ARS, les agences de l’eau ou encore le CEREMA, pour accompagner la reconstruction des territoires impactés", précise la préfecture.

Jehan-Eric Winckler devra également superviser les mesures d’urgence et planifier des actions à long terme pour renforcer la résilience des zones touchées. Parmi ses priorités : l’aide aux sinistrés, la réalisation des travaux d’urgence et l’adaptation des territoires aux futurs aléas climatiques.