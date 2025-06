Fabrice Rosay nommé préfet délégué pour l’égalité des chances dans le Rhône

Par décret du Président de la République en date du 15 mai 2025, Fabrice Rosay a été nommé préfet secrétaire général de la préfecture du Rhône, préfet délégué pour l’égalité des chances auprès de Fabienne Buccio, préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfète du Rhône.

Il a officiellement pris ses fonctions ce lundi 2 juin 2025, succédant à Vanina Nicoli, nommée préfète de la Savoie après avoir occupé ce poste depuis le 29 avril dernier.

Fabrice Rosay est diplômé de Paris II Assas et a été magistrat administratif dans plusieurs tribunaux : Lille (2002), Nantes (2004), et Caen (2010).

Il a rejoint le corps préfectoral en 2008 en tant que sous-préfet de Château-Gontier (Mayenne). Il a ensuite été nommé directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales (2013), puis secrétaire général des préfectures du Cher (2015) et de la Manche (2017). En 2019, il devient secrétaire général pour les affaires régionales de Normandie. Jusqu’à sa nouvelle nomination, il était sous-préfet de Bayonne depuis janvier 2023.

Les services de l'État précisent que "le préfet secrétaire général assiste la préfète du Rhône dans l’accompagnement des collectivités territoriales et la mise en œuvre des politiques du Gouvernement," notamment en matière d’emploi, de cohésion sociale, d’aménagement du territoire, de développement économique, d’environnement, de migrations et d’intégration.

Enfin, en tant que préfet délégué pour l’égalité des chances, Fabrice Rosay aura pour mission d’animer et de coordonner, avec les délégués du préfet, les élus locaux et le tissu associatif, les actions de l’État en faveur de l’emploi, de l’éducation, du logement, de la rénovation urbaine et de la citoyenneté.